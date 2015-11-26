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Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"



С момента замены Джона Лорда в Deep Purple в 2002 году Don Airey внёс свой вклад в несколько студийных альбомов, кульминацией которых стал недавний релиз группы — "Whoosh!" В послужном списке Don'a работа с Гэри Муром, Rainbow, MSG, Ozzy Osbourne'ом, а также несколько сольных альбомов. Журнал AntiHero поговорил с Airey, в частности, о новом альбоме Deep Purple и других интересных моментах его карьеры. Ниже приведён отрывок из интервью.



Deep Purple. Ваш последний альбом достиг огромного глобального успеха. Вас всё ещё удивляет непреходящая привлекательность группы?



«Да. Это действительно так. Ты делаешь альбом; ты не знаешь, как люди на него отреагируют. Обычно такой закон, что они любят последний, но ненавидят этот. Но, похоже, в этот раз это не сработало. Реакция была ошеломляющей, должен признать».



Если говорить о другой группе, с которой вы работали, вы записали клавишные партии для альбома Judas Priest "Painkiller". Какой была сфера ответственности по созданию клавишных партий в группе, которая обычно не славится клавишными?



«Они так волновались об этом, что даже не упомянули обо мне в выходных данных. Они заплатили мне, и это самое главное. Но недавно, я имею в виду, в прошлом месяце или около того... "Painkiller" — это замечательный альбом».



Абсолютно.



«Scott Travis (барабаны) слил информацию, что все басовые партии сыграл я. Это партии бас-синтезатора Moog на всём альбоме; это были партии Ian'a Hill'a. Но в то время у Ian'а были какие-то проблемы, так что его не было на записи. Поэтому мне пришлось записать все басовые партии, а они их оставили. Я к тому, что это была забавная работёнка. Я должен был сыграть настоящие клавишные партии только на одном треке, и я не могу вспомнить, что это за трек. Я только вчера прочитал о том, что они на самом деле сказали, и я никогда не говорил об этом раньше. Я о том, что это был захватывающий альбом. Они замечательные люди».







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