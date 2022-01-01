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K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing заявил, что предстоящее введение группы в Зал славы рок-н-ролла придаст «завершённость» карьере группы. JUDAS PRIEST получат награду за музыкальное мастерство на мероприятии осенью 2022 года, на котором в категории «Исполнители» будут награждены Eminem, Dolly Parton, DURAN DURAN, Lionel Richie, Pat Benatar, EURYTHMICS и Carly Simon.



В интервью Дэнни Стоаксу Downing сказал о том, какая это честь:



«Это придаёт завершённость карьере после столь долгого времени. Не секрет, что сейчас все мы люди в возрасте, — мне 70 — и поневоле начинаешь оглядываться назад. После победы в нескольких номинациях и получения "Грэмми" и после того, что происходит сейчас с Залом славы рок-н-ролла, я думаю, что наша миссия выполнена».







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