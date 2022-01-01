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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
*Новое видео KREATOR 13
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Judas Priest

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8 май 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена

7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»

11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон

19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

13 мар 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 мар 2022 : 		 KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»
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K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing заявил, что предстоящее введение группы в Зал славы рок-н-ролла придаст «завершённость» карьере группы. JUDAS PRIEST получат награду за музыкальное мастерство на мероприятии осенью 2022 года, на котором в категории «Исполнители» будут награждены Eminem, Dolly Parton, DURAN DURAN, Lionel Richie, Pat Benatar, EURYTHMICS и Carly Simon.

В интервью Дэнни Стоаксу Downing сказал о том, какая это честь:

«Это придаёт завершённость карьере после столь долгого времени. Не секрет, что сейчас все мы люди в возрасте, — мне 70 — и поневоле начинаешь оглядываться назад. После победы в нескольких номинациях и получения "Грэмми" и после того, что происходит сейчас с Залом славы рок-н-ролла, я думаю, что наша миссия выполнена».




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