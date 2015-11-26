Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 171
*Новое видео IRON MAIDEN 58
*Новое видео RAGE 55
*Новое видео U.D.O. 41
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 29
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме

4 май 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST? Отвечает ROB HALFORD

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST

1 май 2021 : 		 Умер бывший ударник JUDAS PRIEST

7 апр 2021 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год

24 мар 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»

18 мар 2021 : 		 ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST

16 мар 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST продал половину

4 фев 2021 : 		 Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом

2 фев 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"

24 янв 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Состав менялся, а музыка — нет»

30 дек 2020 : 		 Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST

28 дек 2020 : 		 Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST!

26 дек 2020 : 		 Может ли JUDAS PRIEST замутить сиквел?
Показать далее
| - |

|||| 26 июл 2021

Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну



*
zoom
*
* *
Во время появления на подкасте "Bloodthirsty", который ведёт фронтмен DEVILDRIVER Dez Fafara, вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о ходе работы над сочинением песен для продолжения альбома 2018 года "Firepower":

«Мы прицениваемся. Как я уже сказал, у нас есть несколько хороших вещей в запасе. Но знаете, никогда нельзя останавливаться, не так ли? Ты можешь продолжать фигачить или не делать этого. И мы уже близки к тому моменту, когда скажем: "Хорошо, у нас достаточно музыки. Давайте начнём препродакшн"».

По словам Rob'a, ему и его коллегам по группе «нравится находиться в студии сейчас больше, чем когда-либо»:

«Потому что, как вы знаете, возможности безграничны. Это захватывающе. Ты начинаешь с комка металлической глины, а в конце получаешь нечто, что будет жить вечно. Это прекрасно. Это отличное ощущение».

ROB HALFORD: JUDAS PRIEST Is 'Getting Close' To Starting Pre-Production On New Album





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 117

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом