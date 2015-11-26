26 июл 2021



Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну



Во время появления на подкасте "Bloodthirsty", который ведёт фронтмен DEVILDRIVER Dez Fafara, вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о ходе работы над сочинением песен для продолжения альбома 2018 года "Firepower":



«Мы прицениваемся. Как я уже сказал, у нас есть несколько хороших вещей в запасе. Но знаете, никогда нельзя останавливаться, не так ли? Ты можешь продолжать фигачить или не делать этого. И мы уже близки к тому моменту, когда скажем: "Хорошо, у нас достаточно музыки. Давайте начнём препродакшн"».



По словам Rob'a, ему и его коллегам по группе «нравится находиться в студии сейчас больше, чем когда-либо»:



«Потому что, как вы знаете, возможности безграничны. Это захватывающе. Ты начинаешь с комка металлической глины, а в конце получаешь нечто, что будет жить вечно. Это прекрасно. Это отличное ощущение».







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