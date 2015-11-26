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Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»



Во время участия в подкасте "All Exce$$" с Дэнни Зелиско и Тимом Ричардсом вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о предстоящем североамериканском туре группы, который станет первым концертом британских легенд тяжёлого металла с июня 2019 года:



«Мы стартуем в Рединге, штат Пенсильвания, в сентябре. Так что у нас есть некоторое преимущество в том, что касается времени [он имеет в виду международные ограничения на поездки в США из Великобритании и других стран, включая страны Европейского союза]. Я только что разговаривал с Мартином, нашим продюсером, о рейсах обратно в США, и мне хотелось бы надеяться, что коридоры между Великобританией и США будут полностью открыты. Я думаю, что вам всем ещё придётся предъявлять доказательства вакцинации и сдавать анализы, прежде чем они сядут в самолет. Но вы сможете сойти с самолета, потому что этот самолет будет самым безопасным местом в мире. Как только вы сядете на него, то будете в безопасности, а потом сойдёте и вернётесь в мир, и я надеюсь, вам не придётся проходить через все эти процедуры, через которые приходится проходить, когда вы попадаете в любой конец света. Я думаю, что вам нужно делать то, что требуется. Нужно слушать учёных, а не политиков, и тогда мы преодолеем всё это.



Каждый из нас пострадал от этой пандемии. Каждый человек на планете, так или иначе, пострадал, и всем нам пришлось внести необходимые коррективы в систему безопасности, которые мы должны были сделать.



Учитывая серьёзность этой пандемии и то, как эффективно и блестяще сработали ученые, чтобы так быстро создать вакцину, это просто поразительно. Это совершенно замечательно, что технологии так сильно продвинулись вперёд, и они работают над многими из этих вещей на компьютере — ДНК, вирусами и всем в таком духе. Это просто счастье, что эту вакцину удалось создать так быстро».







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