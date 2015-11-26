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Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал в интервью радио Animal House о ходе сочинения песен для преемника альбома "Firepower". Выпущенная в марте 2018 года пластинка "Firepower" стала второй работой группы с участием Richie Faulknerа, который был выбран для замены ушедшего в 2011 году основателя группы, гитариста K.K. Downingа.



На вопрос о том, не даётся ли с каждым разом ему и его товарищам по группе сложнее процесс создания новых альбомов, Rob ответил:



«Лучше не думать об этом, потому что тогда ты будешь просто ходить кругами и вести внутренние споры. Я думаю, что мы достаточно уверены в себе. Послушайте, мы так долго этим занимались. Это не значит, что это легко или проще, но я думаю, что мы понимаем — каждый из нас понимает, особенно команда сочинителей, состоящая из Glenn'a, Richie и меня, — мы понимаем, куда нам нужно идти и что нам нужно делать. И я могу сказать вам, что некоторые из этих новых идей, они просто "О Боже мой". Я не могу передать словами.



Я думаю, что мы передали дух и грандиозную мощь, которые наши фэны подарили нам, когда мы ездили по миру почти три раза с "Firepower", и я думаю, что мы принесли это с собой в студию, на сессии сочинения. Потому что некоторые из тех песен, которые у меня есть в телефоне — верите или нет — все эти песни в телефоне — просто монстры. Даже на очень, очень сырой, примитивной стадии они великолепны — они чудо как хороши.



Но, как мы всегда говорили, PRIEST не просто берут несколько песен, записывают и выпускают их. Мы скрупулёзно относимся абсолютно ко всему, что делаем, и, наверное, именно поэтому мы так долго существуем. Дело в том, что мы действительно уделяем любовь, заботу и внимание работе, которой занимаемся. Потому что у нас за плечами этот долгий путь, который поддерживает нас и даёт нам своего рода обратную связь — даже сейчас. Если послушать "Rocka Rolla", там есть то, что действительно вдохновляет нас все эти десятилетия».













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