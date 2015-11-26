Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 275
*Новое видео ACCEPT 260
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 55
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 48
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале



*
zoom
*
* *
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал в интервью радио Animal House о ходе сочинения песен для преемника альбома "Firepower". Выпущенная в марте 2018 года пластинка "Firepower" стала второй работой группы с участием Richie Faulknerа, который был выбран для замены ушедшего в 2011 году основателя группы, гитариста K.K. Downingа.

На вопрос о том, не даётся ли с каждым разом ему и его товарищам по группе сложнее процесс создания новых альбомов, Rob ответил:

«Лучше не думать об этом, потому что тогда ты будешь просто ходить кругами и вести внутренние споры. Я думаю, что мы достаточно уверены в себе. Послушайте, мы так долго этим занимались. Это не значит, что это легко или проще, но я думаю, что мы понимаем — каждый из нас понимает, особенно команда сочинителей, состоящая из Glenn'a, Richie и меня, — мы понимаем, куда нам нужно идти и что нам нужно делать. И я могу сказать вам, что некоторые из этих новых идей, они просто "О Боже мой". Я не могу передать словами.

Я думаю, что мы передали дух и грандиозную мощь, которые наши фэны подарили нам, когда мы ездили по миру почти три раза с "Firepower", и я думаю, что мы принесли это с собой в студию, на сессии сочинения. Потому что некоторые из тех песен, которые у меня есть в телефоне — верите или нет — все эти песни в телефоне — просто монстры. Даже на очень, очень сырой, примитивной стадии они великолепны — они чудо как хороши.

Но, как мы всегда говорили, PRIEST не просто берут несколько песен, записывают и выпускают их. Мы скрупулёзно относимся абсолютно ко всему, что делаем, и, наверное, именно поэтому мы так долго существуем. Дело в том, что мы действительно уделяем любовь, заботу и внимание работе, которой занимаемся. Потому что у нас за плечами этот долгий путь, который поддерживает нас и даёт нам своего рода обратную связь — даже сейчас. Если послушать "Rocka Rolla", там есть то, что действительно вдохновляет нас все эти десятилетия».

ROB HALFORD Says New JUDAS PRIEST Songs Are





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex Chernyatinsky


8 окт 2020, 15:03		На фото Гленн Типтон пытается вспомнить название этой хреновины, которая лежит на столе.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 473

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом