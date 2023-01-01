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Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»



Richie Faulkner в недавнем интервью Gibson Gear Guide ответил на вопрос о том, что бы он хотел видеть на своей могильной плите:



«Я всегда был сторонником того, что не обязательно знать новейший лад или гамму, не обязательно знать всю теоретическую базу и тому подобное. И я — живое доказательство этого. Я вообще не знаю, что я делаю, кроме того, что я узнал, нажимая на педаль газа и выясняя опытным путем - оборудование, звук, что работает, струны, медиаторы. Именно то, что работает для тебя. Я — живое доказательство. Если я могу это сделать, то и вы сможете. Поверьте мне. Вам не нужно знать, какой это режим, прежде чем вы соберетесь выйти на сцену. Не нужно быть великим, чтобы делать, но нужно делать, чтобы быть великим. Понимаете, о чем я? Это моя философия. Так что просто выходите и делайте. Опыт. Делайте ошибки. Делайте то, что кажется вам правильным, а не то, что кто-то другой говорит вам делать. Просто выходите и играйте, и делайте то, что считаете нужным. Если я могу это сделать, то и вы сможете. Вот что должно быть написано на моем надгробии»







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