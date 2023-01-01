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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Judas Priest

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6 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога

2 июн 2023 : 		 K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»

31 май 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST закончил

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18 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене

15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST

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26 апр 2023 : 		 REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST

19 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка

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27 мар 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»
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Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»



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Richie Faulkner в недавнем интервью Gibson Gear Guide ответил на вопрос о том, что бы он хотел видеть на своей могильной плите:

«Я всегда был сторонником того, что не обязательно знать новейший лад или гамму, не обязательно знать всю теоретическую базу и тому подобное. И я — живое доказательство этого. Я вообще не знаю, что я делаю, кроме того, что я узнал, нажимая на педаль газа и выясняя опытным путем - оборудование, звук, что работает, струны, медиаторы. Именно то, что работает для тебя. Я — живое доказательство. Если я могу это сделать, то и вы сможете. Поверьте мне. Вам не нужно знать, какой это режим, прежде чем вы соберетесь выйти на сцену. Не нужно быть великим, чтобы делать, но нужно делать, чтобы быть великим. Понимаете, о чем я? Это моя философия. Так что просто выходите и делайте. Опыт. Делайте ошибки. Делайте то, что кажется вам правильным, а не то, что кто-то другой говорит вам делать. Просто выходите и играйте, и делайте то, что считаете нужным. Если я могу это сделать, то и вы сможете. Вот что должно быть написано на моем надгробии»




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