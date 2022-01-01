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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 43
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST



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Richie Faulkner поделился впечатлениями от выступления на церемонии по введению в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Жизнь одна, и я проживу её!!! Вот это вечер!

Я уверен, что это был поток эмоций для всех участников и для всех фанатов, но быть там с GT и KK в составе гитарного ТРИО с @judaspriest — это опыт, который я никогда не забуду.

Огромные поздравления всем ребятам и всем замечательным артистам, которые были включены в список этим вечером. Это было по-настоящему незабываемо».




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