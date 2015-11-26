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Judas Priest

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16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

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12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»
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Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST!



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В недавнем интервью для SiriusXM вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, что для него значит хэви-металл:

«О, это много чего, но я просто считаю, что что в общих чертах, мягко говоря, как по мне, это всегда было динамической экспрессией музыки. И основные элементы любой группы — бас, барабаны, гитары и вокал — все они находятся в очень сильном, мощном пространстве с такой силой и, по большей части, с таким объёмом, что он почти определяет сам себя.

Очень трудно сказать, что такое металл, потому что нужно реально уметь его впитывать и переживать, не разбивая и не доводя до молекул, без серьёзного анализа компонентов металлической песни, самой группы или металлического ощущения. Практически то же самое вы можете сказать и про кантри. Что такое кантри-музыка? Ну, кантри-музыка — это много всего, и в современном мире металла всё точно так же. Там, откуда я родом, корни хэви-металла — а люди часто называют JUDAS PRIEST одним из создателей хэви-металлического звучания — были именно в том, когда всё стало звучать громче. И как я часто говорю, это ровно тот момент из ''This Is' Spinal Tap', всё вывернуто на 11 часов. Всё на этой отметке».

What Is Heavy Metal? JUDAS PRIEST



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