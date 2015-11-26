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Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST !



В недавнем интервью для SiriusXM вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, что для него значит хэви-металл:



«О, это много чего, но я просто считаю, что что в общих чертах, мягко говоря, как по мне, это всегда было динамической экспрессией музыки. И основные элементы любой группы — бас, барабаны, гитары и вокал — все они находятся в очень сильном, мощном пространстве с такой силой и, по большей части, с таким объёмом, что он почти определяет сам себя.



Очень трудно сказать, что такое металл, потому что нужно реально уметь его впитывать и переживать, не разбивая и не доводя до молекул, без серьёзного анализа компонентов металлической песни, самой группы или металлического ощущения. Практически то же самое вы можете сказать и про кантри. Что такое кантри-музыка? Ну, кантри-музыка — это много всего, и в современном мире металла всё точно так же. Там, откуда я родом, корни хэви-металла — а люди часто называют JUDAS PRIEST одним из создателей хэви-металлического звучания — были именно в том, когда всё стало звучать громче. И как я часто говорю, это ровно тот момент из ''This Is' Spinal Tap', всё вывернуто на 11 часов. Всё на этой отметке».







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