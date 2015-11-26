сегодня



Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию



Жена гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a Mariah Lynch поблагодарила поклонников за тёплые слова в его адрес:



«Спасибо всем за ваши сообщения. Я постараюсь ответить вам как можно скорее.



Richie перенёс экстренную операцию на сердце. Его состояние стабильно, и он отдыхает.



Если вы знаете его, вы знаете, какой он крепкий и сильный. Настолько, что он закончил шоу и продолжал крутить волосами. Нет никого, похожего на него. Мы бы пропали без него. #HotDad».













+0 -0



просмотров: 206

