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Judas Priest

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30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST
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Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию



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Жена гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a Mariah Lynch поблагодарила поклонников за тёплые слова в его адрес:

«Спасибо всем за ваши сообщения. Я постараюсь ответить вам как можно скорее.

Richie перенёс экстренную операцию на сердце. Его состояние стабильно, и он отдыхает.

Если вы знаете его, вы знаете, какой он крепкий и сильный. Настолько, что он закончил шоу и продолжал крутить волосами. Нет никого, похожего на него. Мы бы пропали без него. #HotDad».

JUDAS PRIEST





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