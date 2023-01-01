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ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году



В новом интервью Metal Express Radio вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в очередной раз рассказал о том, чего поклонники могут ожидать от предстоящего альбома коллектива:



«Будучи участником группы, ты всегда пытаешься стать лучше, ты всегда говоришь: "Это лучший альбом, который мы когда-либо делали". Это естественно. И я знаю о большом успехе и любви, которые обрёл "Firepower". И как же с этим справиться? Ну, во-первых, нужно отпустить ситуацию, потому что ты как будто гонишься за чем-то неуловимым. Какой смысл пытаться подражать тому, что ты уже делал? Мы должны делать то, что мы всегда делали в рамках JUDAS PRIEST, — каждый альбом имеет свою концепцию, каждая пластинка имеет свою особенность. "British Steel" — это не "Painkiller", "Painkiller" — это не "Point Of Entry", "Point Of Entry" — это не "Nostradamus". Так что этот альбом обретает форму как нечто новое.



Это круто. Это действительно хороший альбом, и я знаю, что он понравится нашим поклонникам».



По поводу хода сессий записи следующего диска JUDAS PRIEST Halford сказал:



«Как я уже говорил в недавних интервью, все ждут меня, потому что вся музыка уже готова. Альбом прямо передо мной, на моём ноутбуке, и звучит он чертовски потрясающе, чего и стоит ожидать от каждого музыканта. Но теперь мне нужно доделать свою работу и сделать это так, чтобы то, что я делаю, имело связь с той большой работой, которую проделали ребята.



Итак, всё сходится. Всё будет готово, когда придёт время. Но мы стараемся придерживаться временных рамок. Мы надеемся провести тур с Ozzy по Европе в мае. Пожалуйста, Ozzy, выздоравливай. Я думаю, что он будет здоров. Как только мы проведём тур с Ozzy, тогда мы по-настоящему займёмся записью и, возможно, будем готовы к её выпуску. Я говорил про 2023-й. Похоже, что альбом выйдет в 2024-м — что не так уж и далеко. Уже почти февраль 2023 года.



Если оглянуться на ту работу, которую мы проделали, — не считая того времени в 1980-х, когда мы готовили альбом и мировое турне буквально из года в год в течение трёх или четырех лет... Это можно сделать, когда ты в таком настроении, в такой момент твоей жизни и группы, когда всё просто бурлит. Сейчас, когда мы проделали столько работы и осознаём, чего достигли, я думаю, вполне естественно, что мы никуда не торопимся».







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