Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 30
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 14
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 13
*Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участникам... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 30
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



2 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST

24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

19 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»

12 июл 2023 : 		 А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»

19 июн 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»

17 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»

10 июн 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»

6 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога

2 июн 2023 : 		 K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»

31 май 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST закончил

27 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер

26 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Запись альбома почти закончена»

25 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда был фанатом METALLICA»

18 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене

15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST



zoom
В новом интервью, которое он дал Noise11.com, бывшего фронтмена JUDAS PRIEST Tim'a "Ripper" Owens'a спросили, есть ли среди песен JUDAS PRIEST, которые он сейчас исполняет с KK'S PRIEST, те, которые он никогда не пел с JUDAS PRIEST, когда был участником легендарной британской хэви-металлической группы. Он ответил:

«Я не пел только одну песню, и это была "Hell Patrol". На самом деле я не хотел её исполнять, потому что хотел придерживаться песен, которые я уже пел в JUDAS PRIEST, так что у меня были с ними связь. Но когда я начал петь её, работать над ней, оказалось, что петь её очень весело, довольно легко, но в ней есть очень крутые высокие ноты в конце. И, честно говоря, в JUDAS PRIEST эти высокие ноты уже так не поют — их поют по-другому, так что приятно спеть её классическим способом. Это прикольно. Но это единственная песня в этом сет-листе, которую я никогда не пел раньше. Вообще-то я никогда её не пел — и точка. Я никогда не пел её».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 156

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом