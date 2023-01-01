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TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST



В новом интервью, которое он дал Noise11.com, бывшего фронтмена JUDAS PRIEST Tim'a "Ripper" Owens'a спросили, есть ли среди песен JUDAS PRIEST, которые он сейчас исполняет с KK'S PRIEST, те, которые он никогда не пел с JUDAS PRIEST, когда был участником легендарной британской хэви-металлической группы. Он ответил:



«Я не пел только одну песню, и это была "Hell Patrol". На самом деле я не хотел её исполнять, потому что хотел придерживаться песен, которые я уже пел в JUDAS PRIEST, так что у меня были с ними связь. Но когда я начал петь её, работать над ней, оказалось, что петь её очень весело, довольно легко, но в ней есть очень крутые высокие ноты в конце. И, честно говоря, в JUDAS PRIEST эти высокие ноты уже так не поют — их поют по-другому, так что приятно спеть её классическим способом. Это прикольно. Но это единственная песня в этом сет-листе, которую я никогда не пел раньше. Вообще-то я никогда её не пел — и точка. Я никогда не пел её».







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