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Judas Priest

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|||| 25 июн 2021

Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях



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В новом интервью для Dr. Dot вокалиста Rob'a Halford'a спросили, почему он никогда не использовал «бранные слова» в песнях, написанных им для JUDAS PRIEST, на что он ответил:

«Я люблю материться, но я использую это в весёлой форме; я использую это в экспрессивной манере — чтобы выплеснуть свои эмоции. Но я не думаю, что этому есть место в нашем мире — в JUDAS PRIEST. Я имею в виду, что я вижу и слышу это в определённых видах музыки, и это ваше дело — это ваш выбор.

Музыка и искусство в целом не должны подвергаться цензуре. Как только вы начинаете цензурировать искусство, всё это усиливается и становится очень опасным занятием. Опять же, всё дело в выборе. Если вам что-то не нравится — не слушайте это. Если по телевизору показывают что-то, что вас злит, переключите канал. Если вас что-то злит в социальных сетях, перейдите в другое место. Но для того чтобы я использовал откровенную лексику в песне JUDAS PRIEST, думаю, ещё не настал подходящий момент.

У меня много друзей в металле, которые используют силу этих слов. Если это слово действительно подчёркивает какую-то часть твоего послания, то вне всякого сомнения ты должен его использовать».

ROB HALFORD: Why JUDAS PRIEST Songs Contain No Curse Words





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