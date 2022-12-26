Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 14
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе 7
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 7
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 14
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе



zoom
В новом интервью Metal Talk экс-гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing рассказал о своём воссоединении с бывшими коллегами по группе на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла 5 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

По поводу того, какие эмоции он испытал от беседы и игры с Richie Faulkner'ом, Downing сказал:

«Мне удалось пообщаться с ним, мы выступали на одной сцене и даже джемовали вместе. Могла бы возникнуть неловкая ситуация, но её не было. Я отношусь к нему с уважением, и я знаю, что он работает над другими проектами вне JUDAS PRIEST, и я желаю ему всего хорошего. Единственные потенциально неловкие моменты были связаны с тем, что я люблю много свободного места и всегда бегал по сцене, и нам приходилось избегать друг друга».




Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 дек 2022
P
Payne
Жаль, что КК не вернули вместо ушедшего Типтона. Как ни крути, а он - душа JP. И ещё очень даже могет. И отлично смотрится с Фолкнером - как отец и сын.
Но, увы, то ли деньги, то ли обиды, то ли упрямство победили.
Like!5
26 дек 2022
gravitgroove
Payne, типтон никуда не уходил, он просто не выступает. Он и есть музыкальный мозг ДЖ.П. Он и есть тот, кто в ссоре с так называемой ушедшей душой по имени КК.
Like!1  Dislike!1

просмотров: 1153

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом