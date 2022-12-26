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K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе



В новом интервью Metal Talk экс-гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing рассказал о своём воссоединении с бывшими коллегами по группе на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла 5 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.



По поводу того, какие эмоции он испытал от беседы и игры с Richie Faulkner'ом, Downing сказал:



«Мне удалось пообщаться с ним, мы выступали на одной сцене и даже джемовали вместе. Могла бы возникнуть неловкая ситуация, но её не было. Я отношусь к нему с уважением, и я знаю, что он работает над другими проектами вне JUDAS PRIEST, и я желаю ему всего хорошего. Единственные потенциально неловкие моменты были связаны с тем, что я люблю много свободного места и всегда бегал по сцене, и нам приходилось избегать друг друга».







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