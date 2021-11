15 ноя 2021



Вокалист JUDAS PRIEST : «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»



В недавнем интервью с японским музыкальным критиком и радиоведущим Маса Ито из TVK "Rock City" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о ходе сессий по сочинению песен для преемника альбома "Firepower" 2018 года:



«Следующий альбом PRIEST будет со своим индивидуальным характером. JUDAS PRIEST — это "Painkiller"; JUDAS PRIEST — это "British Steel"; JUDAS PRIEST — это "Screaming For Vengeance"; JUDAS PRIEST — это "Sin After Sin". У каждого альбома своя концепция, свой подход.



Мы всегда говорили, что хотя мы и хэви-металлическая группа, мы не позволяем этому ограничивать нас; мы не позволяем хэви-металлу загонять нас в рамки. Мы считаем, что хэви-металл — это свобода — музыкальная свобода. Поэтому, когда мы играли на фестивале Bloodstock [августовский фестиваль под открытым небом] и двадцать тысяч металлических маньяков пели "I'm your turbo lover", это металл. А потом, двадцать минут спустя двадцать тысяч металлических маньяков поют "He is the painkiller" — это тоже металл. Из двух разных миров — из мира "Turbo" и из мира "Painkiller" — но это всё равно тяжёлый металл. И это, как я считаю, всегда делало JUDAS PRIEST той группой, место которой никто занять не в состоянии. Вот почему я считаю, что когда наши японские поклонники слышат, что JUDAS PRIEST готовят новый металлический альбом, они знают, что получат то, чего они никогда не слышали раньше, они получат звучание, они получат песни, они получат композиции и аранжировки в таком виде, который, опять же, является новым, чем-то свежим.



Я чувствую, что это также часть того, почему мы продержались 50 лет в нашем мире, в мире PRIEST — всё потому, что когда мы садимся за сочинение, как я писал с Glenn'ом [Tipton'ом, гитаристом PRIEST] и с Richie [Faulkner'ом, гитаристом PRIEST], внутренне мы знаем, мы думаем о наших поклонниках, мы думаем о волнении, которое испытывают наши поклонники, мы думаем о том, что, по мнению наших поклонников, будет содержать следующий альбом PRIEST. И мы знаем, что наши поклонники также полны приключений, одобрения, открытости и свободы, как и JUDAS PRIEST, когда мы [собираемся вместе], чтобы создать эти новые металлические песни.



Так с каждым альбомом PRIEST — если вы посмотрите на обложку "Point Of Entry", вы сможете услышать эти песни в своей голове; если вы посмотрите на обложку "Firepower", то также сможете услышать эти песни в своей голове. Это одна и та же группа, но это два разных измерения. И это то, что делает JUDAS PRIEST, опять же, уникальными. В хэви-металле нет другой такой группы, как JUDAS PRIEST, и мы этим очень гордимся».

























