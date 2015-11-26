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Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST ? Отвечает ROB HALFORD



В совершенно новом интервью бразильской программе "Inside With Paulo Baron" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, почему гитарист-основатель группы K. K. Downing решил покинуть группу десять лет назад:



«Ну я не буду слишком много говорить на эту тему, потому что, как мы называем, "хмельная тема". Но я думаю, что K. K. сказал сам за себя. Он хотел уйти на покой и хотел заниматься другими вещами. Опять же, я могу только подтвердить, что мы передаём ему наши наилучшие пожелания и удачи во всём, чем он сейчас занимается. И это всё, что я могу сказать.



Я знаю, каково это, когда в группах происходят такие вещи — будь то PRIEST, IRON MAIDEN, MÖTLEY CRÜE, VAN HALEN или KISS. Все группы проходили через подобные изменения по разным причинам. И они очень глубокие — в эмоциональном плане они очень глубокие.



Ну вот и всё. Это всё, что я могу сказать на эту тему».







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