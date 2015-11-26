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Judas Priest

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28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»
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|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу



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JUDAS PRIEST отменили американские гастроли из-за серьезных проблем со здоровьем у гитариста группы, Richie Faulkner'a.

«С глубоким сожалением мы вынуждены отложить оставшуюся часть нашего тура по США. У Richie Faulkner серьезные проблемы с сердцем, из-за которых он попал в больницу, где проходит лечение. Тем временем, мы все посылаем любовь нашему Соколу, желая ему скорейшего выздоровления...

"Как только у нас появятся какие-либо новости от его врачей о том, на какие сроки мы сможем перенести концерты, мы, конечно же, объявим об этом - билеты будут действительны...»

JUDAS PRIEST


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КомментарииСкрыть/показать 6 )

michael777


28 сен 2021, 13:59		Здоровья тебе, братиш

Family Ghost


28 сен 2021, 15:40		пздц, в сорок лет с сердцем загремел в больничку. Надеюсь норм будет

hansi_hrb


28 сен 2021, 18:00		сердце оно такое. Петр из риверсайд тоже в 40 откинулся.

dondorfer


28 сен 2021, 18:13		новый шанс для KK затянуть телегу о том, что надо его возвращать

father


28 сен 2021, 19:20		И только Даунинг живее всех живых и здоровее всех здоровых:)

Rutger


28 сен 2021, 20:46		Тревожно... По меркам группы юнец, при этом уже значимая фигура. Скорейшего выздоровления.

А КК не надо телегу тянуть, после выхода его сольника весь Джудас будет проситься к нему на любых условиях)


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