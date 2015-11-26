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Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу



JUDAS PRIEST отменили американские гастроли из-за серьезных проблем со здоровьем у гитариста группы, Richie Faulkner'a.



«С глубоким сожалением мы вынуждены отложить оставшуюся часть нашего тура по США. У Richie Faulkner серьезные проблемы с сердцем, из-за которых он попал в больницу, где проходит лечение. Тем временем, мы все посылаем любовь нашему Соколу, желая ему скорейшего выздоровления...



"Как только у нас появятся какие-либо новости от его врачей о том, на какие сроки мы сможем перенести концерты, мы, конечно же, объявим об этом - билеты будут действительны...»







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