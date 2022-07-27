Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 24
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT 10
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 24
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



27 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST разозлился на Зал славы рок-н-ролла: «Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?»

26 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

23 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!»

23 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»

18 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

18 июл 2022 : 		 Rob Halford: «Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали JUDAS PRIEST»

11 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном турне с IRON MAIDEN

4 июл 2022 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

2 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли европейский тур

30 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»

20 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу

16 май 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING будет присутствовать на введении в ЗСРНР

13 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»

11 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»

10 май 2022 : 		 ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР

8 май 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена

7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST разозлился на Зал славы рок-н-ролла: «Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?»



zoom
Rob Halford признался, что был «взбешён», когда узнал, что JUDAS PRIEST получат награду за музыкальное мастерство в Зале славы рок-н-ролла в этом году.

Награда за музыкальное мастерство, которая изначально называлась "Sidemen", присуждается артистам, музыкантам, авторам песен и продюсерам, чья оригинальность и воздействие на создание музыки оказали огромное влияние на жанры.

В 2010 году, когда категория "Sidemen" была переименована в премию «За музыкальное мастерство», президент Фонда Зала славы рок-н-ролла Джоэл Пересман сказал изданию The Plain Dealer, что эта категория «даёт гибкость, чтобы погрузиться в некоторые вещи и признать некоторых людей, которые обычно не получают признания».

JUDAS PRIEST — вторая группа, получившая награду за музыкальное мастерство, первой была E STREET BAND. В прошлом году покойный гитарист Ozzy Osboure'a и QUIET RIOT Рэнди Роадс был одним из лауреатов премии за музыкальное мастерство.

На вопрос газеты Arizona Republic, что он почувствовал, когда узнал, что ему и его товарищам по группе будет вручена награда за музыкальное мастерство от Зала славы рок-н-ролла в этом году, Halford сказал:

«Почему они не дали нам тот же титул, что и всем нашим друзьям? BLACK SABBATH, например. Там ведь разные обозначения, не так ли? Я был взбешён. Я был зол. В конце концов разве это имеет значение?

Иногда я думаю: "Нет, это не важно. Мы в Зале славы рок-н-ролла. Будь благодарен. Заткнись к чёрту". А потом я начинаю размышлять: "Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?" Потому что это звучит очень, знаете ли, грандиозно. "Награда за музыкальное мастерство, зарезервированная для такого-то". А я говорю: "Да, но я хочу быть с той группой музыкантов, которые выступают".

Я не знаю, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство. Я понятия не имею. Я просто почувствовал себя так: "Ну, SABBATH получили награду. Так почему мы не можем получить то же самое?" Не то чтобы я завидовал SABBATH. Я просто говорю об этом ярлыке, который они дают. Зачем они навешивают эти ярлыки? Почему бы им не сказать: "Добро пожаловать. Вы в Зале славы рок-н-ролла" и оставить всё как есть?

Многие наши фанаты говорили: "Какого чёрта?" — "Знаете, они отличная группа. Они прекрасная группа". Но зачем называть это музыкальным мастерством? Почему нам не дать то же, что и всем остальным?

Я знаю, что это глупо, но это расстраивает. А с другой стороны это похоже на: "Отлично. Все остальные получили это, а нас обделили вот этим". [Смеётся]. JUDAS PRIEST — это всё ещё Родни Дэнджерфилд хэви-металла. Они не могут добиться уважения».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 июл 2022
C
Corpsegrinder04
Не понимаю почему Робертино сокрушается. А за что должны были дать, за бомбёжку в дёсна что-ли ?
Оригинальности пристам не занимать, одна кожа с цепями и клёпками моду задала на десятилетия. Хоть Меркури тоже любил одеваться так, мода в массы на это дело несомненно с Пристов пошла. Да и по звучанию ни с кем не спутать группу плюс куча плагиатчиков впоследствии. Один Primal Fear уже 25 лет обыгрывающий стиль Painkiller-а чего стоит.
27 июл 2022
gravitgroove
Corpsegrinder04, тут есть противоречие очевидное

E street band - группа Спрингстина, состав которой не только аккомпанировал, но и писал инструментал для артиста. Но ничего грандиозного эта команда не написала. Обычный такой типичный американский аор - поп рок под патриотические тексты спрингстина (что-то вдухе Газманова или Любэ, если перекладывать на пост-советскую ментальность). В общем, группа ничего не изобрела, но писала музыку для спрингстина, которого очень любят и реднеки и люди с дорогими апартаментами и особняками.

Случай с JP не ясен, но есть предположение: выдали ячейку без голосования жюри, чтобы в очередной раз не вышибли и у стариков не подгорало.
27 июл 2022
WahrandPhain
ну так откажись от титула, Роб! Послал бы их нахуй, прям на церемонии. Он металхед или васен, что на все согласен)?
Like!2
27 июл 2022
d
deathstar777
WahrandPhain, любят бриты похвалу-друзей-то нет)

просмотров: 685

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом