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Вокалист JUDAS PRIEST разозлился на Зал славы рок-н-ролла: «Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?»



Rob Halford признался, что был «взбешён», когда узнал, что JUDAS PRIEST получат награду за музыкальное мастерство в Зале славы рок-н-ролла в этом году.



Награда за музыкальное мастерство, которая изначально называлась "Sidemen", присуждается артистам, музыкантам, авторам песен и продюсерам, чья оригинальность и воздействие на создание музыки оказали огромное влияние на жанры.



В 2010 году, когда категория "Sidemen" была переименована в премию «За музыкальное мастерство», президент Фонда Зала славы рок-н-ролла Джоэл Пересман сказал изданию The Plain Dealer, что эта категория «даёт гибкость, чтобы погрузиться в некоторые вещи и признать некоторых людей, которые обычно не получают признания».



JUDAS PRIEST — вторая группа, получившая награду за музыкальное мастерство, первой была E STREET BAND. В прошлом году покойный гитарист Ozzy Osboure'a и QUIET RIOT Рэнди Роадс был одним из лауреатов премии за музыкальное мастерство.



На вопрос газеты Arizona Republic, что он почувствовал, когда узнал, что ему и его товарищам по группе будет вручена награда за музыкальное мастерство от Зала славы рок-н-ролла в этом году, Halford сказал:



«Почему они не дали нам тот же титул, что и всем нашим друзьям? BLACK SABBATH, например. Там ведь разные обозначения, не так ли? Я был взбешён. Я был зол. В конце концов разве это имеет значение?



Иногда я думаю: "Нет, это не важно. Мы в Зале славы рок-н-ролла. Будь благодарен. Заткнись к чёрту". А потом я начинаю размышлять: "Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?" Потому что это звучит очень, знаете ли, грандиозно. "Награда за музыкальное мастерство, зарезервированная для такого-то". А я говорю: "Да, но я хочу быть с той группой музыкантов, которые выступают".



Я не знаю, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство. Я понятия не имею. Я просто почувствовал себя так: "Ну, SABBATH получили награду. Так почему мы не можем получить то же самое?" Не то чтобы я завидовал SABBATH. Я просто говорю об этом ярлыке, который они дают. Зачем они навешивают эти ярлыки? Почему бы им не сказать: "Добро пожаловать. Вы в Зале славы рок-н-ролла" и оставить всё как есть?



Многие наши фанаты говорили: "Какого чёрта?" — "Знаете, они отличная группа. Они прекрасная группа". Но зачем называть это музыкальным мастерством? Почему нам не дать то же, что и всем остальным?



Я знаю, что это глупо, но это расстраивает. А с другой стороны это похоже на: "Отлично. Все остальные получили это, а нас обделили вот этим". [Смеётся]. JUDAS PRIEST — это всё ещё Родни Дэнджерфилд хэви-металла. Они не могут добиться уважения».







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