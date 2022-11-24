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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
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Judas Priest

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23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»

22 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками

19 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»

19 окт 2022 : 		 K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР

17 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST

16 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ироничным, что его называют клоном K. K. DOWNING'а

14 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST исполнили "Genocide"

14 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы

12 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

8 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о новом альбоме и секрете долголетия группы: «Мы всё ещё друзья»

7 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — об операции

6 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР

5 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе будущего тура
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|||| 23 ноя 2022

Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST



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Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST на церемонии по вводу в Зал Славы Рок-н-Ролла, доступно для просмотра ниже.




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24 ноя 2022
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George Ramm
Вот спасибо. Царский подарок.

просмотров: 333

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