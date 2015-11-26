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Judas Priest

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10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

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24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»

30 мар 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST принял участие в 'Lockdown Rockdown'

24 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о коронавирусе

18 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть ли место политике в металле? Есть»

5 фев 2020 : 		 GLENN TIPTON, ROB HALFORD и RICHIE FAULKNER работают над новой музыкой JUDAS PRIEST
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»



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В рамках беседы с BBC вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, как идут дела у Glenn'a Tipton'a:

«Он удивительно сильный, замечательный человек. И до того, как эта ужасная пандемия всё накрыла, мы работали у Glenn'a, писали материал для следующего альбома PRIEST, который выйдет, когда будет готов; нам ещё предстоит пройти долгий путь. Но мы были там, он внёс свой вклад. Он всё ещё может играть на гитаре, хотя и по-своему.

Болезнь Паркинсона — это по-настоящему жестокая, страшная, ужасная вещь, которая может случиться с каждым, и тяжело наблюдать за тем физическим истощением, что она несёт... Однако твой мозг остаётся в дееспособном состоянии — ты продолжаешь функционировать как человек. Но в плане гитары всё очень, очень трудно. Но, как мы [говорим] об этой замечательной песней на нашем последнем альбоме, — "No Surrender". Ты не сдаёшься. Ты борешься, борешься, борешься, и именно этим Glenn сейчас и занимается. Он отлично справляется. Он великолепен. Жаль, что я не могу увидеть его снова и обнять».

В интервью SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист PRIEST Richie Faulkner рассказал о Glenn'e:

«У него всё хорошо. Учитывая то испытание, которое ему выпало, есть взлёты и падения. Я видел его фотографию, на самом деле, недавно — он беседовал со мной по FaceTime. У него отросла борода, которой, я думаю, у Glenn'а Tipton'а никогда не было. Он как новый хипстер 2020 года — Glenn Tipton. У него бывают хорошие дни и плохие. Но он был в хорошем расположении духа».

Tipton'у исполняется 73 года в следующем месяце (25 октября).

JUDAS PRIEST



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