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Вокалист JUDAS PRIEST : «Glenn справляется отлично!»



В рамках беседы с BBC вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, как идут дела у Glenn'a Tipton'a:



«Он удивительно сильный, замечательный человек. И до того, как эта ужасная пандемия всё накрыла, мы работали у Glenn'a, писали материал для следующего альбома PRIEST, который выйдет, когда будет готов; нам ещё предстоит пройти долгий путь. Но мы были там, он внёс свой вклад. Он всё ещё может играть на гитаре, хотя и по-своему.



Болезнь Паркинсона — это по-настоящему жестокая, страшная, ужасная вещь, которая может случиться с каждым, и тяжело наблюдать за тем физическим истощением, что она несёт... Однако твой мозг остаётся в дееспособном состоянии — ты продолжаешь функционировать как человек. Но в плане гитары всё очень, очень трудно. Но, как мы [говорим] об этой замечательной песней на нашем последнем альбоме, — "No Surrender". Ты не сдаёшься. Ты борешься, борешься, борешься, и именно этим Glenn сейчас и занимается. Он отлично справляется. Он великолепен. Жаль, что я не могу увидеть его снова и обнять».



В интервью SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист PRIEST Richie Faulkner рассказал о Glenn'e:



«У него всё хорошо. Учитывая то испытание, которое ему выпало, есть взлёты и падения. Я видел его фотографию, на самом деле, недавно — он беседовал со мной по FaceTime. У него отросла борода, которой, я думаю, у Glenn'а Tipton'а никогда не было. Он как новый хипстер 2020 года — Glenn Tipton. У него бывают хорошие дни и плохие. Но он был в хорошем расположении духа».



Tipton'у исполняется 73 года в следующем месяце (25 октября).







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