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Вокалист JUDAS PRIEST: «Металл сохраняет молодость»



В новом интервью для TVK "Rock City" Rob Halford из JUDAS PRIEST рассказал о том, что на предстоящем альбоме "Invincible Shield" он и его коллеги по группе звучат помолодевшими, полными энергии и страсти:



«Металл сохраняет молодость... Думаю, это правда. Я думаю, что металлические ощущения приносят огромную пользу вашему телу, вашему разуму, вашей душе и вашему духу. Это заряжает тебя энергией, заряжает энтузиазмом, поддерживает боевой дух и веру в металл.



«Я счастливчик. Я исполняю металл уже более 50 лет, и голос по-прежнему способен выполнять то, что от него требуется. И да, я очень много работал над этим альбомом, чтобы подарить нашим поклонникам самое лучшее вокальное исполнение, на которое я только способен».



Rob также рассказал о том, как на новый альбом повлияли проблемы со здоровьем:



«Когда у тебя в жизни случаются трудности, когда ты сталкиваешься с проблемами, и тебе удаётся их преодолеть и вернуться сильнее, чем прежде, что-то меняется внутри тебя. Я думаю, это произошло со многими людьми во время пандемии по всему миру. Мы все испытывали одинаковые переживания. Было очень тяжело не видеть друзей, не видеть семью, не иметь возможности ходить на металл-шоу. Музыка помогала нам выжить. Мы все находились дома, слушали музыку, смотрели телевизор, смотрели фильмы. Но я думаю, что это было необычно для JUDAS PRIEST, потому что такого с нами ещё никогда не случалось. Случай с сердцем Richie, изменивший его жизнь, изменил его и как личность. И, вероятно, то же самое произошло со мной в связи с моим раком. Потому что обе эти вещи могут лишить вас жизни: рак может забрать вашу жизнь, сердечные заболевания могут забрать вашу жизнь. Но когда ты всё ещё жив благодаря великолепным медицинским командам и невероятным людям, работающим с тобой, это меняет твоё восприятие. Так что, возможно, это составляющие этого альбома, которых раньше не было. Это много эмоций и новое понимание жизни. Так что я уверен, что для JUDAS PRIEST как группы это совершенно особенное явление. Вы можете почувствовать духоподъёмную силу жизни во всех песнях на "Invincible Shield"».







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