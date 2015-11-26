Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 39
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме

4 май 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST? Отвечает ROB HALFORD

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST

1 май 2021 : 		 Умер бывший ударник JUDAS PRIEST

7 апр 2021 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год

24 мар 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»

18 мар 2021 : 		 ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST

16 мар 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST продал половину

4 фев 2021 : 		 Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом

2 фев 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"

24 янв 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Состав менялся, а музыка — нет»

30 дек 2020 : 		 Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления JUDAS PRIEST



*
zoom
*
* *
Видео полного выступления JUDAS PRIEST, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. One Shot At Glory (live debut)

02. Lightning Strike

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Exciter (first time since 2005)

05. Turbo Lover

06. Hell Patrol (first time since 2009)

07. Halls Of Valhalla

08. The Sentinel

09. Rocka Rolla (first time since 1976)

10. Victim Of Changes

11. Desert Plains

12. A Touch Of Evil (first time since 2005)

13. Dissident Aggressor (first time since 2009)

14. Blood Red Skies (first time since 2012)

15. Invader (live debut)

16. Painkiller

17. The Hellion / Electric Eye

18. Hell Bent For Leather

19. Metal Gods (with Glenn Tipton)

20. Breaking The Law (with Glenn Tipton)

21. Living After Midnight (with Glenn Tipton)

Watch JUDAS PRIEST











Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


18 авг 2021, 13:01		Камшот эт Глори любимая песня с Пейнкиллера, ну хоть за 30 лет разок в живую услышал.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 516

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом