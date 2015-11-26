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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



Видео полного выступления JUDAS PRIEST, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. One Shot At Glory (live debut)



02. Lightning Strike



03. You've Got Another Thing Comin'



04. Exciter (first time since 2005)



05. Turbo Lover



06. Hell Patrol (first time since 2009)



07. Halls Of Valhalla



08. The Sentinel



09. Rocka Rolla (first time since 1976)



10. Victim Of Changes



11. Desert Plains



12. A Touch Of Evil (first time since 2005)



13. Dissident Aggressor (first time since 2009)



14. Blood Red Skies (first time since 2012)



15. Invader (live debut)



16. Painkiller



17. The Hellion / Electric Eye



18. Hell Bent For Leather



19. Metal Gods (with Glenn Tipton)



20. Breaking The Law (with Glenn Tipton)



21. Living After Midnight (with Glenn Tipton)







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