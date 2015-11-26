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Judas Priest

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30 дек 2020 : 		 Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST

28 дек 2020 : 		 Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST!

26 дек 2020 : 		 Может ли JUDAS PRIEST замутить сиквел?

22 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Стар я зумить»

21 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном туре с OZZY

18 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a

17 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме

16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

15 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»

12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»
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Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST



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В рамках недавнего разговора с Phoenix New Times вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, как коронавирус повлиял на творчество группы:

«Я думаю, что самым главным для меня в этой пандемии был уровень человеческого сознания, как мы все объединяемся таким образом, о котором мы, вероятно, никогда не знали. То, что кто-то в Японии или Южной Америке чувствует то же самое, что и я, — это действительно важный момент. Каждая из стран проходит через ужасное политическое разделение, от чего мы все страдаем. И все потеряли людей. Это уникальная особенность, из которой я узнал про человеческое сострадание и сочувствие. Что касается того, как заставить это работать посредством творчества и искусства, PRIEST всегда это и так делали, так как подавляющее большинство наших песен — о подъёме и позитиве.

Музыка, которую мы создаём, всегда была сильной и полной оптимизма. PRIEST занимаются этим столько, сколько я себя помню. Я уверен, что она будет фильтровать через меня, как автора песен PRIEST, эмоции того, что мы все испытываем, и какие переживаем все вместе, и найдёт отражение в будущих темах PRIEST».

ROB HALFORD:



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