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Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST



В рамках недавнего разговора с Phoenix New Times вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, как коронавирус повлиял на творчество группы:



«Я думаю, что самым главным для меня в этой пандемии был уровень человеческого сознания, как мы все объединяемся таким образом, о котором мы, вероятно, никогда не знали. То, что кто-то в Японии или Южной Америке чувствует то же самое, что и я, — это действительно важный момент. Каждая из стран проходит через ужасное политическое разделение, от чего мы все страдаем. И все потеряли людей. Это уникальная особенность, из которой я узнал про человеческое сострадание и сочувствие. Что касается того, как заставить это работать посредством творчества и искусства, PRIEST всегда это и так делали, так как подавляющее большинство наших песен — о подъёме и позитиве.



Музыка, которую мы создаём, всегда была сильной и полной оптимизма. PRIEST занимаются этим столько, сколько я себя помню. Я уверен, что она будет фильтровать через меня, как автора песен PRIEST, эмоции того, что мы все испытываем, и какие переживаем все вместе, и найдёт отражение в будущих темах PRIEST».







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