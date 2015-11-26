Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 60
*Новое видео ARCH ENEMY 50
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 37
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 33
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST

17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»

15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от JUDAS PRIEST

14 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!»

14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST



*
zoom
*
* *
15 октября JUDAS PRIEST выпустили специальный юбилейный бокс-сет, в который войдут 42 диска, тринадцать из которых будут содержать ранее не издававшийся материал. Новый трейлер к этому бокс-сету доступен ниже. Детали бокс-сета:

3 x previously unreleased original 24 track live recordings
A further 5 previously unreleased live stereo recordings from the archives
All previously released CD’s re-mastered from the original audio by Alex Wharton at Abbey Road Studios, London
CDs housed in mini LP Japanese-style wallets
Box set designed by long-time Judas Priest collaborator Mark Wilkinson
Includes Ross Halfin photos signed by each band member:
Rob Halford
Glenn Tipton
Ian Hill
Richie Faulkner
Scott Travis
Numbered British Steel metal razor blade (blunt)
Memorabilia book featuring rare photos, posters, adverts and passes
Replica British Steel tour programme
Two Replica Tour posters from:
British Steel 1980 German Tour
Defenders Of The Faith 1984 European Tour
CD1 – Rocka Rolla
CD2 – Sad Wings of Destiny
CD3 – Sin After Sin (1977)
CD4 – Stained Glass (1978)
CD5 – Killing Machine – (1978)
CD6 – Unleashed In the East (Live in Japan 1979)
CD7 – British Steel
CD8 – Point Of Entry
CD9 – Screaming for Vengeance
CD10 – Defenders of the Faith
CD11 – Turbo
CD12 & CD13 – Priest… Live! CD14 – Ram It Down
CD15 – Painkiller
CD16 – Jugulator
CD17 & CD18 – ’98 Live Meltdown
CD19 – Demolition
CD20 & CD21 – Live in London
CD22 - Angel of Retribution
CD23 – Nostradamus (Act 1) & CD24 – Nostradamus (Act 2)
CD25 – A Touch Of Evil Live
CD26 & CD27 – Redeemer of Souls
CD29 – Firepower


5 previously unreleased live stereo recordings from the archives

Restored and edited by Tom Allom at La Cucina W8

Mastered by Alex Wharton at Abbey Road Studios, London



CD30 & CD31 – Live In Atlanta ’82 (Previously Unreleased)

CD30

The Hellion / Electric Eye
Riding on the Wind
Heading Out to the Highway
Metal Gods
Bloodstone
Breaking the Law
Sinner
Desert Plains
The Ripper
Diamonds and Rust


CD31

Devils Child
Screaming for Vengeance
You’ve Got Another Thing Coming
Victim of Changes
Living After Midnight
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)
Hell Bent For Leather


CD32 – Live at the Mud Club ’79 (Previously Unreleased)

Hell Bent For Leather
Delivering The Goods
Running Wild
Beyond The Realms Of Death
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)
Victim Of Changes
Rock Forever
Starbreaker


CD33 & CD34 - Live In Houston '86 (Previously Unreleased)

CD33

Out In The Cold
Locked In
Heading Out To The Highway
Metal Gods
Breaking the Law
Love Bites
Some Heads Are Gonna Roll
The Sentinel
Private Property
Desert Plains
Rock You All Around The World


CD34

The Hellion/ Electric Eye
Turbo Lover
Freewheel Burning
Victim of Changes
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)
Living After Midnight
You’ve Got Another Thing Comin’
Hell Bent for Leather


CD35 & CD36- Live In New Haven '88 (Previously Unreleased)

CD35

The Hellion/ Electric Eye
Metal Gods
Sinner
Breaking the Law
Come and Get It
I’m a Rocker
The Sentinel
The Ripper
Beyond the Realms Of Death
Some Heads Are Gonna Roll


CD36

Turbo Lover
Ram It Down
Heavy Metal
Victim of Changes
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)
Living After Midnight
You’ve Got Another Thing Comin’
Hell Bent for Leather


CD37 - Los Angeles '90 (Previously Unreleased)

Riding on the Wind
Grinder
Heading Out to the Highway
Between the Hammer & the Anvil
Bloodstone Better by You, Better Than Me
Leather Rebel
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)
Hell Bent for Leather
You’ve Got Another Thing Coming


CD38 - London '81(Previously Unreleased)

Solar Angels Intro / Heading Out to the Highway
Metal Gods
Hell Bent for Leather
Breaking the Law
Sinner
Beyond the Realms of Death
Grinder
Desert Plains
You Don’t Have to Be Old to Be Wise
Victim of Changes
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)


CD39 - Denver '80 (Previously Unreleased)

Hell Bent for Leather
The Ripper
Running Wild
Living After Midnight
Sinner
Beyond the Realms of Death
You Don’t Have to Be Old to Be Wise
Grinder
Victim of Changes
Steeler
Genocide
Tyrant
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)

CD40 - Irvine '91 (Previously Unreleased)

Hell Bent for Leather
Heading Out to the Highway
The Hellion / Electric Eye
Diamonds and Rust
All Guns Blazing
Metal Gods
Some Heads Are Gonna Roll
The Ripper
Night Crawler
Turbo Lover
A Touch of Evil
Painkiller
The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)
Breaking the Law
Living After Midnight
You’ve Got Another Thing Coming


CD41 & CD42- Beyond Live & Rare (Previously Unreleased)

Previously unreleased stereo recordings from the archives

Restored and edited by Tom Allom at La Cucina W8

Mastered by Alex Wharton at Abbey Road Studios, London

CD41

Epitaph (Studio Demo) Demo from 1976’s Sad Wings Of Destiny
Solar Angels (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
Sinner (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
Desert Plains (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
You Don’t Have To Be Old To Be Wise (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
Genocide (Live) May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre
Victim Of Changes (Live) May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre
Ripper (Live) May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre
Screaming For Vengeance (Live) November 24, 1982 - Tucson, AZ - Tucson Convention Center
The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (Live) June 07, 1981 - Odessa, TX - Ector County Coliseum
Victim of Changes (Live) June 07, 1981 - Odessa, TX - Ector County Coliseum

CD42

Tyrant (Live) June 07, 1981 - Odessa, TX - Ector County Coliseum
Diamonds and Rust (Live) February 14, 1981 - Amsterdam, Netherlands - Jaap Edenhal
White Heat Red Hot (Live) July 29, 1978 - Tokyo, Japan - Yuubin Chokin Hall
Better By You Better Than Me (Live) July 29, 1978 - Tokyo, Japan - Yuubin Chokin Hall
Starbreaker (Live) July 29, 1978 - Tokyo, Japan - Yuubin Chokin Hall
Rock Forever (Live) Killing Machine Tour - February 09, 1979 - Tokyo, Japan - Kōsei Nenkin Kaikan
Evil Fantasies (Live) Killing Machine Tour - February 09, 1979 - Tokyo, Japan - Kōsei Nenkin Kaikan
Troubleshooter (Live) World Wide Blitz Tour - February 29, 1981 - Wiesbaden, Germany - Rhein-Main-Halle
Grinder (Live) World Wide Blitz Tour - February 29, 1981 - Wiesbaden, Germany - Rhein-Main-Halle
The Sentinel (Live) May 02, 1984 - Albuquerque, NM - Tingley Coliseum
Freewheel Burning (Live) May 02, 1984 - Albuquerque, NM - Tingley Coliseum
All Guns Blazing (Live) August 17, 1991 - Montreal, QC, Canada - Forum de Montreal
Painkiller (Live) March 26, 1991 - Sheffield, England - Sheffield City Hall
Mother Sun (Live) October 11, 1975 - Slough, England - Slough College

JUDAS PRIEST Shares New Trailer For
















Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 199

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом