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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе будущего тура



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Richie Faulkner в интервью радиостанции 96.1 сказал, что JUDAS PRIEST обязательно отметят юбилей "Screaming For Vengeance" в рамках будущих концертов:

«Я могу сказать, что сейчас альбому "Screaming For Vengeance" примерно сорок лет, если я, конечно, не ошибаюсь. Я уверен, что Интернет точно скажет, что это ещё не тот месяц, или не та неделя, или я опоздал на неделю, или что-то ещё. Но мы собираемся исполнить некоторые композиции с той пластинки в честь этой даты. Я знаю, что некоторые люди любят заранее узнавать, каким будет сет-лист, но я не буду ничего спойлерить, однако скажу, что мы обязательно вспомним "Screaming For Vengeance" в нескольких местах сета.

Есть несколько вещей, которые я не играл с группой [которые мы сыграем в этом туре]. Я с ними уже почти 12 лет, и мы играем пару песен, которые я ещё не исполнял, и это очень интересно. Мы откопали несколько треков, которые давно не играли, и, как я уже сказал, есть несколько, которые я не играл. Так что это обновлённый сет-лист и с технической точки зрения, и, надеюсь, это придётся по душе и фанатам, которые услышат что-то новое».

На вопрос о том, как JUDAS PRIEST подбирают сет, он сказал:

«С этим могут возникать сложности. Есть определённые вещи, которые мы должны исполнить. У нас есть классическая часть сет-листа, которую мы должны исполнять. У JUDAS PRIEST были грандиозные радиохиты — "Breaking The Law", "You've Got Another Thing Comin'" — это такие элементы шоу, которые мы должны обязательно учитывать. Если есть какие-то моменты, связанные, к примеру, с юбилеем альбома, то мы можем обратить внимание и на это. Если есть что-то, чего мы давно не делали, что было бы интересно сделать... Мы не хотим повторять слишком много из прошлого тура или, когда выходит новый альбом, мы исполняем несколько песен из него. Это юбилейный тур, и у нас есть свобода действий. Иногда мы с Rob'ом [Halford'ом, вокал] выписываем песни, которые, по нашему мнению, могут быть интересными, на бумагу — буквально вытаскиваем их, раскладываем на столе или ещё где-нибудь, располагаем их и включаем в сет-лист, как в старые добрые времена. И мы стараемся добиться динамики, чтобы было начало, вроде удара, потом всё несколько стихает и возникает эффект прилива/отлива. Так что мы пытаемся создать динамику в течение всего сета, как, я думаю, всегда делала группа. Но мы буквально занимаемся этим с помощью ручки и бумаги, нарезая их маленькими прямоугольниками. Это звучит как что-то из "Spinal Tap", но это работает. Мы так работаем. Ну и уже по ходу тура мы всё оттачиваем. Поэтому у нас есть отправная точка — 16 песен — мы их репетируем, и если что-то кажется неправильным или не хватает динамики, мы добавляем ещё одну, просто чтобы добиться нужной динамики».




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