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Гитарист JUDAS PRIEST считает ироничным, что его называют клоном K. K. DOWNING'а



В новом интервью Highway 81 Revisited гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а, который пришёл в группу в 2011 году на смену K. K. Downing'у, попросили прокомментировать утверждение вокалиста Rob'a Halford'a в 2015 году о том, что Faulkner «спас» JUDAS PRIEST. Richie сказал:



«Это невероятно любезно со стороны Rob'a. Я не понимал, что группа была на перепутье в тот момент. Когда ты оказываешься в такой ситуации, ты не понимаешь, какова она за закрытыми дверями. Я не понимал этого, но когда я сел с ребятами за стол во время первого разговора, мне всё объяснили, и было совершенно ясно, что они хотят видеть частью группы человека, который имеет собственное мнение. Я играю на Les Paul, flying V, Gibson SG и тому подобных инструментах, не похожих на Ken'a [K. K.], и они хотели найти кого-то, кто был бы самим собой. Меня часто называют клоном, что довольно иронично. Я думаю, это из-за светлых волос или чего-то ещё.



Они хотели найти кого-то, кто был бы частью группы. Мы не знали, насколько гладко будет идти сочинение: невозможно это узнать, пока не начнёте сочинять, но было ясно, что им нужен кто-то, кто был бы частью группы. Им нужен участник группы, который будет двигаться в правильном направлении. Им не нужен был наёмник, который будет просто приходить на концерты, получать зарплату и уходить. Они хотели, чтобы кто-то привносил своё мнение в группу. И это не пустые слова. Я думаю, что первым примером этого были те обсуждения. Они сказали мне, что им нужно от участника группы и гитариста. Они спросили меня, чего я хочу и чего не хочу, и я подумал... Я был удивлён таким вопросом. Но, если оглянуться назад, я понял, что именно я сейчас сказал. Они хотели знать моё мнение, они хотели услышать, чего я хочу как участник группы, что будет комфортно мне или что будет комфортно человеку, который получит эту роль как участник группы JUDAS PRIEST. Я пошёл на примерку кожаной одежды и шипов, у меня был разговор с дизайнером, и он спросил меня, есть ли у меня какие-нибудь пожелания по поводу дизайна, — всё в таком духе. И по поводу сет-листа — есть ли у меня идеи, как мы могли бы поработать вместе, чтобы немного изменить песни. Так что это было не просто пустословие. Это было очень серьёзно... Они хотели, чтобы у них был кто-то со своим собственным мнением.



Glenn [Tipton, гитарист JUDAS PRIEST] сказал мне однажды — а все они были в группе на тот момент уже 40 с лишним лет — что у меня будет совершенно другое мнение, чем у остальных, и это мнение он считает ценным. И мы все будем не согласны в какой-то момент, и это нормально, но другое мнение всегда ценно».







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