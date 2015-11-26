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Бывший гитарист JUDAS PRIEST : «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»



Andrew Catania из All That Shreds недавно взял интервью у бывшего гитариста JUDAS PRIEST К. К. Даунингом. Выдержки из беседы приведены ниже.



Если сравнить Роба [Хэлфорда] с [бывшим фронтменом JUDAS PRIEST] Риппером [Тимом Оуэнсом], кто, по вашему мнению, лучше подходит для PRIEST?



«Когда Риппер присоединился к группе... Мы вынуждены были признать, что в физическом и техническом плане Риппер был лучше, чем Роб, потому что Тим всегда попадал в ноты, он пел в нужной тональности. Я имею в виду, Роб тоже был хорош. Роб стал лучше после того, как он начал носить мониторные наушники. Но Тим был сильнее. Он таким и остался. Я имею в виду, что этот парень — это энергия в чистом виде. Но дело в том, что тональность его голоса не похожа на Роба, и я думаю, что это фирменное звучание [PRIEST]. Вот почему всё должно было закончиться. Мы бы сошли со сцены. Тим просто убил бы шоу, а мы бы всё равно уходили со сцены, а фанаты говорили бы: «О да, да. Мне понравилось шоу. Но когда Роб вернётся? А Роб вернётся?" И это было тяжело. И сейчас, должно быть, тяжело тем парням, которые остались в PRIEST, когда они слышат, что фанаты говорят: «А вернётся ли К. К.? А Гленн Типтон?" Должно быть, им нелегко это слышать.



Какие события привели к тому, что Роб вернулся в PRIEST?



«Это длинная история. Шэрон Осборн позвонила однажды и сказала: "Эй, а что происходит с Робом? Он вернулся в группу? Я хочу, чтобы вы выступили на Ozzfest, и я заплачу ва много деньги за это". И в первый раз это сделать не удалось. Но через год или около того всё повторилось.К этому времени мы записали "Demolition", и казалось, что всё идет на спад для нас. Выступления, казалось, становились всё хуже. И в конце концов я принял участие в работе над альбомом "Demolition", но я не был доволен. Гленн сказал, что хочет продюсировать альбом и всё в таком духе. Дела шли наперекосяк, поэтому я ненадолго отошёл от этого, но вернулся и выложился по полной».



Получается, что причиной для возвращения Роба стали деньги? Вы бы сказали, что это утверждение справедливо?



«Нет. Нет. Я просто думаю, что факт в том, что… Этого хотели поклонники — это было требование фэнов на самом деле. И я не мог не заметить, что стало лучше, правда. Потому что всё, что было у группы сделано до того, как пришёл Ripper, казалось, становилось всё более и более популярным, получало всё большее признание, как альбом "Painkiller". Альбом "Painkiller" был не очень успешным, когда мы только выпустили его, он был средненьким. Но год за годом он становился всё более популярным. И фанаты хотят услышать группу, оригинальных участников группы».



Риппер сказал, что хотел бы вернуться и перезаписать "Jugulator" и "Demolition", поскольку он чувствует, что PRIEST пытаются удалить любые упоминания о его участии в группе. "Jugulator" сейчас трудно найти где бы то ни было, а "Demolition" пока доступен. Вы бы приняли участие в перезаписи с Риппером?



«Вероятно, на то были бы юридические причины [но почему они недоступны широкому кругу?]. Кто-то на самом деле должен владеть правами. Но это стоит выяснить, потому что одна можно сказать наверняка: мы с Риппером, если никто не имеет прав на эти альбомы, начнём их выпускать и продавать. Я был бы рад сделать это. Я узнаю подробности и выясню, кто владеет правами на эти альбомы. Но кто-то [должен был] приобрести права, я уверен».















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