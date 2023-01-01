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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
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Judas Priest

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24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

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19 июн 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»

17 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»

10 июн 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»

6 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога

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31 май 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST закончил

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18 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене

15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST

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10 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о реакции поклонников JUDAS PRIEST на его появление в группе

5 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»

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5 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»

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Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»



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В новом интервью для Tales From The Road гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а спросили, что он открыл для себя во время работы над "Horns For A Halo", дебютным альбомом своего проекта ELEGANT WEAPONS. Он ответил:

«Хороший вопрос. Я не знаю, правда. Я не очень хороший лидер, если можно так выразиться. Я возглавил эту группу и собрал её, но это для меня не свойственно. Мне приходится над этим работать — к лучшему или к худшему. И иногда я думаю, что мы понимаем, что у нас не получается и что мы можем улучшить, и это здорово. Есть много таких вещей, о которых ты узнаёшь много нового... Иногда подобным занимаются трое или четверо, но в данной ситуации всё было немного иначе. Я должен был сам всё написать или делегировать людям, которые лучше меня, и это совсем другое дело. Например, тексты песен. Я не очень люблю их писать. Поэтому вместо того чтобы писать некачественные тексты, я предложил другим написать текст лучше, чем мой. Таким образом, я пытаюсь получить как можно лучший конечный продукт, даже если это делаю не я, и если это имеет смысл — делегирую полномочия людям, которые делают что-то лучше, чем я. Да, я собрал хорошую команду. Может быть, потому что я чувствую, что я не очень хороший лидер, мне нужны другие люди, чтобы я звучал лучше. [Смеётся]. Понимаете, о чём я? Но это, безусловно, познавательный опыт».




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