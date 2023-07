сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»



В новом интервью для Tales From The Road гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а спросили, что он открыл для себя во время работы над "Horns For A Halo", дебютным альбомом своего проекта ELEGANT WEAPONS. Он ответил:



«Хороший вопрос. Я не знаю, правда. Я не очень хороший лидер, если можно так выразиться. Я возглавил эту группу и собрал её, но это для меня не свойственно. Мне приходится над этим работать — к лучшему или к худшему. И иногда я думаю, что мы понимаем, что у нас не получается и что мы можем улучшить, и это здорово. Есть много таких вещей, о которых ты узнаёшь много нового... Иногда подобным занимаются трое или четверо, но в данной ситуации всё было немного иначе. Я должен был сам всё написать или делегировать людям, которые лучше меня, и это совсем другое дело. Например, тексты песен. Я не очень люблю их писать. Поэтому вместо того чтобы писать некачественные тексты, я предложил другим написать текст лучше, чем мой. Таким образом, я пытаюсь получить как можно лучший конечный продукт, даже если это делаю не я, и если это имеет смысл — делегирую полномочия людям, которые делают что-то лучше, чем я. Да, я собрал хорошую команду. Может быть, потому что я чувствую, что я не очень хороший лидер, мне нужны другие люди, чтобы я звучал лучше. [Смеётся]. Понимаете, о чём я? Но это, безусловно, познавательный опыт».







