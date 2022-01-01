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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 45
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР



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В новом интервью Кэмерону Буххольцу из Rock 100.5 The KATT Ian Hill ответил на вопрос о том, участвовали ли участники JUDAS PRIEST в процессе принятия решений о том, кто будет введён в Зал славы:

«Нет. Решение принимали люди из Зала славы рок-н-ролла. Они вводят тех, кого считают достойными [смеётся], если не сказать больше. Так что Ken [K. K.] будет там. Он был важной частью группы с момента её основания и до своего ухода около 10 лет назад. И, конечно же, Les Binks тоже будет присутствовать. И жаль, что старины Дэйва Холланда там не будет. Его тоже включат в список. К сожалению, он скончался пару лет назад, очень жаль, правда. Но все, кто там находятся, этого заслуживают».

На вопрос о том, поступил бы он лично по-другому, если бы мог, и сделал бы так, чтобы нынешний гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner и бывший вокалист Tim "Ripper" Owens также были включены в список, Ian ответил:

«Richie всё равно будет там. Он будет на сцене, он всё равно будет играть с нами.
Я думаю, что один из параметров — это то, что ты должен быть в составе группы 25 лет или что-то в этом роде, или в течение последних 25 лет. И это никак от нас не зависит. Если бы это зависело от нас, мы бы, наверное, включили в список Richie и Ripper'a. Но это не зависит от нас. У нас нет права голоса, правда. Жаль, но как уж есть».




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