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Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР



В новом интервью Кэмерону Буххольцу из Rock 100.5 The KATT Ian Hill ответил на вопрос о том, участвовали ли участники JUDAS PRIEST в процессе принятия решений о том, кто будет введён в Зал славы:



«Нет. Решение принимали люди из Зала славы рок-н-ролла. Они вводят тех, кого считают достойными [смеётся], если не сказать больше. Так что Ken [K. K.] будет там. Он был важной частью группы с момента её основания и до своего ухода около 10 лет назад. И, конечно же, Les Binks тоже будет присутствовать. И жаль, что старины Дэйва Холланда там не будет. Его тоже включат в список. К сожалению, он скончался пару лет назад, очень жаль, правда. Но все, кто там находятся, этого заслуживают».



На вопрос о том, поступил бы он лично по-другому, если бы мог, и сделал бы так, чтобы нынешний гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner и бывший вокалист Tim "Ripper" Owens также были включены в список, Ian ответил:



«Richie всё равно будет там. Он будет на сцене, он всё равно будет играть с нами.

Я думаю, что один из параметров — это то, что ты должен быть в составе группы 25 лет или что-то в этом роде, или в течение последних 25 лет. И это никак от нас не зависит. Если бы это зависело от нас, мы бы, наверное, включили в список Richie и Ripper'a. Но это не зависит от нас. У нас нет права голоса, правда. Жаль, но как уж есть».







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