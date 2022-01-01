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Judas Priest

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|||| 19 окт 2022

Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»



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У басиста JUDAS PRIEST Ian'a Hill'a спросили, какие ощущения он испытывает по поводу введения в Зал Славы Рок-н-Ролла, на что он ответил:

«Такие вещи случаются время от времени, и это очень лестно, когда они происходят. Если вас признали ваши коллеги, это прозвучит ужасно, но это значит больше, чем признание других людей, потому что они ваши коллеги и прошли тот же путь, что и вы. Это очень лестно, и всегда приятно, когда такое случается, особенно на таком позднем этапе карьеры. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ход нашей карьеры, но мы достигли успеха, и это ещё один момент для гордости. Я думаю, мы все будем гордиться тем, что были частью этого процесса, и я с нетерпением жду, когда увижу, что и как будет, ведь у меня нет ни малейшего представления о том, чего ожидать. Я должен приехать туда в определённое время, по крайней мере, я хоть это знаю».




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