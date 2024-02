6 фев 2024



Вокалист JUDAS PRIEST: «Надо быть очень острожным вырезая и вставляя»



В недавней беседе с Alan'ом Ovington'ом ROB HALFORD рассказал о процессе сочинения песен и записи предстоящего студийного альбома "Invincible Shield", который выйдет 8 марта на Sony Music:



«Процесс создания "Invincible Shield" был практически таким же, как и у большинства альбомов, которые JUDAS PRIEST выпускали на протяжении десятилетий. Это уникальная комбинация: два гитариста и вокалист в одной комнате, начинающие день без металла, а в конце создающие что-то, что будет существовать гораздо дольше, чем ты сам. Да, я прихожу в комнату с Glenn'ом'ом и Richie, и появляются риффы. Мы много импровизируем, получается много риффов и просто свободного творчества. Это удивительный процесс, это взаимодействие между тремя участниками, и нам это нравится. Для нас это очень важно».



Что касается того, как JUDAS PRIEST используют современные технологии в процессе записи, он сказал:



«Технологии, конечно, сильно изменились. Мы записывались на трёхдюймовые кассеты, потом на цифровые, а теперь существуют Pro Tools. И нужно быть очень осторожным, чтобы технологии не заняли лидирующее положение в процессе сочинения и записи, потому что очень легко погрязнуть в мире искусственного интеллекта при создании музыки — знаете, вырезать и вставить, и всё в таком духе. JUDAS PRIEST всегда были и будут настоящими».



На вопрос о том, не находил ли он каких-то особых тем, повторяющихся во время сочинения текстов для нового альбома, Rob ответил:



«Я автор текстов, и я делаю всё возможное, чтобы воплотить идеи и послания, которые будут новыми и свежими. Очевидно, что у JUDAS PRIEST есть элементы, которые мы любим переосмысливать. Возьмём, к примеру, "The Serpent And The King" — классическое противостояние добра и зла, которое всегда будет частью человечества. Змей — это дьявол, а царь — Бог. И вот новый подход к этой теме. "Panic Attack" — довольно крутая песня, рассматривающая тёмную сторону последствий всемирной паутины. "Invincible Shield", заглавный трек, — это наша суть и наши принципы. Всё это множество проявлений JUDAS PRIEST с разных сторон и в разных ракурсах».















