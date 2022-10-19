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Judas Priest

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K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР



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K.K. Downing подтвердил Ultimate Classic Rock, что он выступит с JUDAS PRIEST на предстоящей церемонии введения группы в Зал славы рок-н-ролла:

«Я думаю, что у нас, наверное, есть восемь или девять минут. Я даже не успею вспотеть. Главное — продемонстрировать настрой и, надеюсь, легенду о том, чем является и стала группа JUDAS PRIEST, и что она значит для всех, кто прошёл этот долгий путь через десятилетия вместе с группой. И, надеюсь, это просто напомнит людям и навеет приятные воспоминания о посещениях концертов по всему миру».

Downing сказал, что Les Binks, барабанщик JUDAS PRIEST с 1977 по 1979 годы, также выступит с группой на мероприятии, и добавил, что это будет похоже на катание на велосипеде, спустя более чем десятилетие после того, как гитарист в последний раз играл с JUDAS PRIEST:

«Я делал это очень много раз. Это почти то же самое, что распитие пива, не говоря уже о езде на велосипеде. Это заложено во мне. Это занятие мне по силам. Так что я с нетерпением жду момента, чтобы подняться на сцену, включить усилители и просто сделать всё это ещё раз, на этот короткий момент времени».




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19 окт 2022
D
DDDDC
И всем ясно, что Присты будут играть упрощённую Жертву Перемен и Living After Midnight.
Жаль, что такая великая команда так бесславно подыхает.
Я вырос на 74-88, поэтому имею право рассуждать. Там есть откровенная туфта (например, 81-й), но 79-й концертник, 80-й, 84-й (!) и 88-й это вершина HMR.
Про Painkiller говорить смысла нет - он охренеть-не-встать.

И две пластинки с Риппером не считаю провалом. Но Бобику нужно было самоутвержжаться, поэтому он вычеркнул их из истории Пристов. Жаль... Demolitiion был хорош.
Like!1
19 окт 2022
N
Nihel
Может теперь деда отпустит и он перестанет брюзжать о вопиющей несправедливости земного бытия.
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19 окт 2022
father
А может зал славы это не такая уж и бессмысленная херня, уже столько интересных реюнионов (хоть и на разок) случилось благодаря ему
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