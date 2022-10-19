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K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР



K.K. Downing подтвердил Ultimate Classic Rock, что он выступит с JUDAS PRIEST на предстоящей церемонии введения группы в Зал славы рок-н-ролла:



«Я думаю, что у нас, наверное, есть восемь или девять минут. Я даже не успею вспотеть. Главное — продемонстрировать настрой и, надеюсь, легенду о том, чем является и стала группа JUDAS PRIEST, и что она значит для всех, кто прошёл этот долгий путь через десятилетия вместе с группой. И, надеюсь, это просто напомнит людям и навеет приятные воспоминания о посещениях концертов по всему миру».



Downing сказал, что Les Binks, барабанщик JUDAS PRIEST с 1977 по 1979 годы, также выступит с группой на мероприятии, и добавил, что это будет похоже на катание на велосипеде, спустя более чем десятилетие после того, как гитарист в последний раз играл с JUDAS PRIEST:



«Я делал это очень много раз. Это почти то же самое, что распитие пива, не говоря уже о езде на велосипеде. Это заложено во мне. Это занятие мне по силам. Так что я с нетерпением жду момента, чтобы подняться на сцену, включить усилители и просто сделать всё это ещё раз, на этот короткий момент времени».







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