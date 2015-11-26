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Бывший гитарист JUDAS PRIEST : «Мы всегда знали, что Rob — гей»



В рамках программы "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" бывший JUDAS PRIEST K. K. Downing подтвердил, что они всегда знали, что вокалист «немного не такой»:



«Мы всегда знали, что Rob — гей. Потому что в те времена — в 60-е и особенно в начале 70-х, всё это не было известно, и люди чувствовали себя немного комфортнее рядом с нами, потому что мы собирались в группы и тусовки, но мы всегда знали, что этот парень не такой, как мы, и эта девушка не такая, как мы».



Далее он заметил, что был похож на многих других музыкантов того времени, которые окунулись в сверкающие воды глэм-андрогинности.



«Я действительно выглядел как девушка — давайте будем честными. Когда мне было лет 17 или 18, у меня были волосы до пояса. И я помню, как однажды в баре я сидел за музыкальным автоматом, мне было, наверное, лет 18, как сзади подходит здоровенный дальнобойщик, просовывает руки и начинает тискать меня за грудь. Я отбивался как мог и сказал ему: "Извини, приятель, ошибочка вышла". Он лапал того, кого считал девушкой. Но почти все было андрогинным [в те дни]».



По словам К. К., сексуальная ориентация Rob'а не имела значения для него и остальных участников PRIEST:



«Главное... Разумеется, для меня было очевидно, что Rob гей, помимо того, что у него отличный голос, я думал, что он останется в группе навсегда, он только разовьёт навыки артиста, он явно будет хорошо владеть словом — и он таким и оказался, он стал именно таким. Чувственность и всё такое, шоуменство — все эти составляющие [были] отличными качествами для фронтмена. И я оказался прав».



К. К. также коснулся темы, которая была раскрыта в недавней автобиографии "Confess", о том, что в 1980-х и начале 1990-х годов певец проводил много времени в дороге, «круизничая» в гей-барах, общественных туалетах и других местах встреч геев на одну ночь. На вопрос ведущего, знал ли он о том, что Rob этим занимался, K. K. ответил:



«О да, мои глаза видели многое (смеётся). Даже в середине 70-х я уходил со сцены, а Rob был уже в душе с кем-то из техников и творил там всякое. Ну что было, то было, куда уж тут деться. Ты не должен был заходить туда, пока всё не закончится. Так всё и было. Ну и ему приходилось многое терпеть от нас. Это одно и то же — никакой разницы... Как обоюдоострый меч — всё по справедливости. Мы все были там, в одном фургоне. Мы готовы ехать. "Окей. Где этот грёбаный Dave? Ладно. Он всё ещё там с девушкой. Кто-нибудь, сходите за ним. Нам нужно ехать". Нам нужно попасть в другой город или что-то в таком духе. И такие вещи случались. Это рок-н-ролл. Многие вещи были списаны на рок-н-ролл, потому что в те дни таким и был рок-н-ролл».



Далее Downing рассказал об усилиях Halford'а по поддержанию образа гетеросексуальности в средствах массовой информации — прежде всего, посредством шипованных и чёрных кожаных байкерских костюмов PRIEST, которые определили облик жанра хэви-металл на годы вперёд — даже живя тайной, двойной жизнью скрытого гея:



«Если честно, Rob был командным игроком. Он знал, что его имидж и то, каким он был в то время, и всё такое, привлекало и парней, и девушек. И он был спокоен по этому поводу. То же самое и со мной, потому что ваша аудитория — это ваша аудитория. Было множество людей, которые были осведомлены обо всём. Но мы — артисты, мы — исполнители. И [у нас была] большая вера в музыку, имидж и всё её окружавшее. Я по-прежнему гордился Rob'ом как великим фронтменом, артистом и великим вокалистом. И он играл эту роль так же хорошо, как, как мы думали, мы играли роль мачо, которыми были JUDAS PRIEST. Потому что мы придумали прикид, кожу и шипы, и я думаю, что всё, что связано с чем-то ещё сопутствующим — сексуальностью или чем-то ещё — не было частью... Этого не было на сцене. В сознании Rob'а, может быть, это было в какой-то степени, но для нас это всё было настолько сильно и полноценно — как мы доносили эту музыку, что мы все ощущали просто гордость друг за друга. Потому что мы придумали образ — в то время это было уникально, он давал некие глубинные ощущения. Мы использовали его и верили в него и, полагаю, зрители это тоже чувствовали. И поэтому мы никогда не боялись играть с любой группой, потому что у нас были свой образ, своя форма, которую никто в тот момент не решался повторять».







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