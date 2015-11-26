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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура



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В новом интервью с Ником Боукоттом из Sweetwater басист-основатель JUDAS PRIEST Ian Hill рассказал о предстоящих гастрольных планах группы:

«В Британии проводится фестиваль под названием Bloodstock. Мы участвуем в нём в августе, и это здорово, потому что мы всё равно будем репетировать здесь для предстоящего американского тура — в музыкальном плане и по части постановки, потому что всё оборудование находится здесь. Это будет отличное разогревающее шоу, отличная реинтродукция ко всему. Это будет первое шоу за два года, которое мы дадим. А потом мы отправим всё обратно в Штаты, чтобы начать американский этап, который начнётся — я думаю, первая дата где-то 9 сентября; я не помню где. Мы проведём неделю или около того, репетируя в Штатах, а потом отправимся в путь.

То, что мы должны были делать в этом году, мы перенесли на следующий год, то есть европейские даты. Это не слишком хлопотно, потому что большинство из них — фестивали, и они проходят в одни и те же выходные, если вы понимаете, о чём я, каждый год. А после этого мы просто посмотрим, как обстоят дела в остальном мире. Нам ещё нужно побывать в Южной Америке и Японии, может быть, ещё раз побывать в Штатах. В любом случае, у нас было только два этапа. Но американские концерты осенью 2021 года пока есть, и они железно состоятся».

На вопрос о том, будут ли какие-нибудь сюрпризы в плане сет-листа JUDAS PRIEST в предстоящем туре, Hill ответил:

«Да, сюрпризы будут. Есть несколько вещей, ранее не исполнявшихся. Мы сыграем несколько песен, которые не играли раньше. Мы собираемся исполнить песни из как можно большего числа альбомов. Это сложно, потому что у нас так много альбомов; где-то чем-то придётся пожертвовать. Но мы постараемся сохранить что-то из большинства альбомов. И да — есть несколько вещей, которые мы ещё не играли, и мы все с нетерпением ждём, когда сможем исполнить их».

IAN HILL Says Setlist For JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


29 июн 2021, 14:58		То, что тур отменится, можно назвать сюрпризом?:)

kircore


29 июн 2021, 16:48		Фантазёры. До России второй год едут.


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