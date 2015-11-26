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Judas Priest

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Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»



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Scott Travis в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что могут ждать поклонники от тура "50 Heavy Metal Years", стартующего пятого ноября в Гамильтоне, Онтарио, Канада.

«У нас совершенно новые декорации и постановка — свет, видеоэкраны за группой, собственно сами декорации. У нас есть реквизит, который мы никогда раньше не использовали, и который будет появляться на протяжении всего шоу. И всё это новое, как и в каждом туре — приходится придумывать всё заново. Это почти как гардероб: ты не можешь надеть одну и ту же вещь дважды. Так что это всё новое. И поскольку у JUDAS PRIEST 50-летний каталог, это благословение и проклятие в том смысле, что у вас есть 50-летний каталог, если хотите, из которого можно выбирать, но в то же время вы не можете исполнить всё. Поэтому мы собираемся извлечь несколько новых старых песен — песен, которые JUDAS PRIEST записали давным-давно и либо никогда не играли вживую, либо если и играли, то буквально 40, 45 лет назад. Так что некоторые из них мы исполним снова. А затем сыграем несколько более новых песен, так сказать. Другими словами, что-то из "Painkiller", чего мы давно не исполняли, или "Firepower", чего мы ещё не исполняли. Всё это объединить с классикой — и получится новый сет JUDAS PRIEST».

JUDAS PRIEST





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