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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»



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Richie Faulkner опубликовал сообщение, в котором рассказал о том, что с ним случилось и как он чудом остался жив:

«Маньяки... Я всегда был благодарен за предоставленные мне возможности. Я всегда считал себя самым счастливым человеком на свете — иметь возможность играть мою любимую музыку, с моей любимой группой, перед моими любимыми людьми по всему миру...

Сегодня просто возможность написать это всем вам — самый большой подарок из всех...

Когда я смотрю записи с фестиваля Louder Than Life в Кентукки, я вижу на своем лице растерянность и страдания, которые я испытывал во время исполнения "Painkiller", когда моя аорта разорвалась и кровь начала проливаться в грудную полость... У меня было то, что мой врач назвал аневризмой аорты и полным расслоением аорты. Из того, что мне сказал мой хирург, люди с подобным обычно не добираются до больницы живыми...

Меня доставили в близлежащий Центр сердца и легких имени Радда и быстро провели экстренную операцию на открытом сердце, которая длилась 10 ½ часов. Пять частей моей грудной клетки были заменены механическими компонентами..... Теперь я буквально сделан из металла.....

Все могло закончиться совсем по-другому — у нас был только часовой сет в тот вечер из-за выступления METALLICA после нас — и я думаю, если бы это был полный сет, играл бы я до полного коллапса...? Если бы это не произошло в такой высоко адреналиновой ситуации, смог бы мой организм продержаться достаточно долго, чтобы дотянуть до больницы...? Удивительный Центр сердца и легких находился в 4 милях от места проведения концерта — а если бы он был дальше...

Мы всегда можем свести себя с ума подобными вещами, но я, к счастью, остался жив. Какими бы ни были обстоятельства, когда я смотрю эти съемки, правда в том, что, зная то, что я знаю сейчас, я вижу умирающего человека...

Я был тронут до слез и потрясен друзьями, семьей, моей фантастической группой, командой и менеджментом, а также вами, ребята, присылавшими мне видео и сообщения с выражением любви и поддержки в течение последней недели - я очень благодарен всем вам, и хотя мне предстоит путь восстановления, как только я смогу снова встать на ноги, вы узнаете об этом первыми, и мы вернемся туда, чтобы доставить удовольствие всем вам!

И последнее, маньяки, это произошло совершенно неожиданно для меня — у меня нет никаких проблем с сердцем, никаких закупоренных артерий и т.д... я хочу подчеркнуть, что у меня даже нет высокого уровня холестерина, а ведь для меня это могло бы закончиться финалом. Если вы можете проверить себя — сделайте это ради меня, пожалуйста...

С любовью и до скорой встречи на концертах....»

JUDAS PRIEST's RICHIE FAULKNER Suffered An 'Aortic Aneurysm' During LOUDER THAN LIFE Performance








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

REDDER


7 окт 2021, 21:20		Набраться сил и вернуться на сцену!

kircore


7 окт 2021, 21:39		Металлика спасает жизни.


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