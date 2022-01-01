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*Умер Дэн Маккаферти 50
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 14
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
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Judas Priest

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11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»

22 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками

19 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»

19 окт 2022 : 		 K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР

17 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST

16 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ироничным, что его называют клоном K. K. DOWNING'а

14 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST исполнили "Genocide"

14 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы

12 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

8 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о новом альбоме и секрете долголетия группы: «Мы всё ещё друзья»

7 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — об операции

6 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР

5 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе будущего тура

4 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рассказал, что плотный гастрольный график разрушил два его брака

30 сен 2022 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST сделали ещё одну операцию

29 сен 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это большая честь»

28 сен 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что для нового альбома осталось записать только вокал

26 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUDAS PRIEST была просто заметена под ковёр»

19 сен 2022 : 		 DENIS PAUNA исполняет JUDAS PRIEST

6 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об обидках на техников JP
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось в Tucson Convention Center, Tucson, Arizona, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Electric Eye
02. Riding On The Wind
03. You've Got Another Thing Comin'
04. Jawbreaker
05. Firepower
06. Never The Heroes
07. Beyond The Realms Of Death
08. Judas Rising
09. Devil's Child
10. Genocide
11. Steeler
12. Between The Hammer And The Anvil
13. Halls Of Valhalla
14. The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
15. Screaming For Vengeance

Encore:

16. Hell Bent For Leather
17. Breaking The Law

Encore 2:

18. Living After Midnight




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