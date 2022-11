сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось в Tucson Convention Center, Tucson, Arizona, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Electric Eye

02. Riding On The Wind

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Jawbreaker

05. Firepower

06. Never The Heroes

07. Beyond The Realms Of Death

08. Judas Rising

09. Devil's Child

10. Genocide

11. Steeler

12. Between The Hammer And The Anvil

13. Halls Of Valhalla

14. The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

15. Screaming For Vengeance



Encore:



16. Hell Bent For Leather

17. Breaking The Law



Encore 2:



18. Living After Midnight







