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TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST



Во время недавнего появления в подкасте "Who's Your Band?" бывшего вокалиста JUDAS PRIEST Tim'a "Ripper" Owens'a спросили, сколько времени ему понадобилось после того, как он присоединился к легендарным британским хэви-металлистам, чтобы почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы высказывать своё мнение, когда он был не согласен с тем, как они поступали в определённых ситуациях. Он ответил следующее:



«Я не знаю, сделал бы я это когда-нибудь, просто потому что это JUDAS PRIEST. Эти парни занимались этим так долго. Я всегда уважал их за то, кем они были. Кто я такой, чтобы указывать им, что делать?



Это было очень забавно. Когда мы только начинали репетировать... Мы репетировали... Это просто умора. Я помню Glenn'a [Tipton'a, гитара] и Ken'a [К. К. Downing'a, гитара], они говорили: "Эй, Tim, так правильно?" Потому что они так давно не играли песни, что знали, что я, вероятно, знаю их. Они спрашивали: "Эта часть правильная? Правильно ли мы это делаем?" Это было очень смешно.



Но я плыл по течению... Я знаю, что ближе к концу у нас с ними было несколько разговоров о том, что мне следует надеть и всё в таком духе. Конечно, сразу после этого меня уволили. Но я говорил им: "Я не знаю, хочу ли я носить эту куртку. Это не моё. Я должен быть собой". Но они относились ко мне так хорошо, что всё было естественно. Так что если мне действительно нужно было что-то сказать, я мог это сказать, не чувствуя, что лезу не в своё дело. Но обычно я сидел в стороне и думал: "Пусть эти ребята сами решают". Ведь они пришли достигли всего просто так. Я сидел и учился у них — скажем так. Я сидел в стороне, и то, что они делали, считал правильным или неправильным... Если они делали что-то, что я считал неправильным, я мог бы извлечь из этого урок... Не знаю, был ли это правильный шаг, — отказ от Ozzfest. Отказ от тура с IRON MAIDEN. Просто мелочи, которые в то время казались мне неудачными. Но 99,9 процентов того, чему я научился у них, было хорошим и позитивным и помогло мне в моей карьере».







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