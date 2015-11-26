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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 171

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 66
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
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Judas Priest

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6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST

17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»

15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от JUDAS PRIEST

14 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!»

14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете
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TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST



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Во время недавнего появления в подкасте "Who's Your Band?" бывшего вокалиста JUDAS PRIEST Tim'a "Ripper" Owens'a спросили, сколько времени ему понадобилось после того, как он присоединился к легендарным британским хэви-металлистам, чтобы почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы высказывать своё мнение, когда он был не согласен с тем, как они поступали в определённых ситуациях. Он ответил следующее:

«Я не знаю, сделал бы я это когда-нибудь, просто потому что это JUDAS PRIEST. Эти парни занимались этим так долго. Я всегда уважал их за то, кем они были. Кто я такой, чтобы указывать им, что делать?

Это было очень забавно. Когда мы только начинали репетировать... Мы репетировали... Это просто умора. Я помню Glenn'a [Tipton'a, гитара] и Ken'a [К. К. Downing'a, гитара], они говорили: "Эй, Tim, так правильно?" Потому что они так давно не играли песни, что знали, что я, вероятно, знаю их. Они спрашивали: "Эта часть правильная? Правильно ли мы это делаем?" Это было очень смешно.

Но я плыл по течению... Я знаю, что ближе к концу у нас с ними было несколько разговоров о том, что мне следует надеть и всё в таком духе. Конечно, сразу после этого меня уволили. Но я говорил им: "Я не знаю, хочу ли я носить эту куртку. Это не моё. Я должен быть собой". Но они относились ко мне так хорошо, что всё было естественно. Так что если мне действительно нужно было что-то сказать, я мог это сказать, не чувствуя, что лезу не в своё дело. Но обычно я сидел в стороне и думал: "Пусть эти ребята сами решают". Ведь они пришли достигли всего просто так. Я сидел и учился у них — скажем так. Я сидел в стороне, и то, что они делали, считал правильным или неправильным... Если они делали что-то, что я считал неправильным, я мог бы извлечь из этого урок... Не знаю, был ли это правильный шаг, — отказ от Ozzfest. Отказ от тура с IRON MAIDEN. Просто мелочи, которые в то время казались мне неудачными. Но 99,9 процентов того, чему я научился у них, было хорошим и позитивным и помогло мне в моей карьере».

TIM





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Lexa elektric


6 янв 2022, 16:45		С его приходом Judas резко сменили звучание. Думаю это заслуга Тима процентов на 80. Наврятли они так заиграли ориентируюсь на новый проект Роба-Fight.


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