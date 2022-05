сегодня



Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing заявил, что он «в восторге» от того, что в этом году его вместе с его бывшими коллегами по группе введут в Зал славы рок-н-ролла.



В интервью Eonmusic Downing сказал:



«Это одна из тех вещей, как с Грэмми, когда тебя столько раз номинируют и ты не выигрываешь, а когда ты действительно получаешь её, это немного сбивает с толку, потому что ты много раз терпел неудачу. Но лучше забить гол в конце игры [смеётся]».



На вопрос о том, ощущает ли он «настоящий триумф» от того, что сможет стоять вместе со своими «братьями по музыке» на сцене и получить награду, K. K. ответил:



«По правде говоря, я в этом не уверен. Я не думал об этом. Случится ли это? Правда? Я думаю, это произойдёт в ноябре, и многое может случиться за это время».



Что касается того, думает ли он о том, чтобы снова взять в руки гитару и сыграть с остальными участниками на этом мероприятии, Downing сказал:



«Я задумался на минутку, когда нас номинировали, что будет дальше. Но, как я уже сказал, это будет в ноябре, и многое может произойти, особенно с людьми в возрасте, как мы. Но я думаю, что вопрос в том, как всё сложится, когда дело дойдёт до них, потому что многое может произойти за это время: многое может стать лучше, но может стать и хуже, или остаться прежним. Никогда не угадаешь, не так ли?»

На вопрос о том, что означает для него лично включение в Зал славы, Кей Кей ответил так:



«Я в восторге, потому что, насколько я знаю, номинантами, когда мы провалились в прошлый раз, были я, Glenn [Tipton, гитара], Ian [Hill, бас] и Rob [Halford, вокал], Scott [Travis, ударные], а также [бывшие участники] Les Binks и Дэйв Холланд. В таком случае я действительно очень рад за своих приятелей — Les'a и Дэйва, хотя его c нами нет [Дэйв скончался 16 января 2018 года]. Конечно, с ними связано много приятных воспоминаний, много совместных концертов. Они долгое время были неотъемлемой частью группы. Дэйв сделал очень много — начиная с альбома "British Steel" [1980] и далее, и если подумать, то это довольно долго, вплоть до "Ram It Down" [1988], в период замечательного десятилетия восьмидесятых. Это были славные времена. Как я уже сказал, я рад за Дэйва, да и за Les'a тоже. Les тоже участвовал в записи этих важных альбомов».







+0 -2



просмотров: 339