Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
*Новое видео KREATOR 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*Новая песня SOULFLY 9
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 8
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
*Новое видео KREATOR 13
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»

11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон

19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

13 мар 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 мар 2022 : 		 KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла



zoom
Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing заявил, что он «в восторге» от того, что в этом году его вместе с его бывшими коллегами по группе введут в Зал славы рок-н-ролла.

В интервью Eonmusic Downing сказал:

«Это одна из тех вещей, как с Грэмми, когда тебя столько раз номинируют и ты не выигрываешь, а когда ты действительно получаешь её, это немного сбивает с толку, потому что ты много раз терпел неудачу. Но лучше забить гол в конце игры [смеётся]».

На вопрос о том, ощущает ли он «настоящий триумф» от того, что сможет стоять вместе со своими «братьями по музыке» на сцене и получить награду, K. K. ответил:

«По правде говоря, я в этом не уверен. Я не думал об этом. Случится ли это? Правда? Я думаю, это произойдёт в ноябре, и многое может случиться за это время».

Что касается того, думает ли он о том, чтобы снова взять в руки гитару и сыграть с остальными участниками на этом мероприятии, Downing сказал:

«Я задумался на минутку, когда нас номинировали, что будет дальше. Но, как я уже сказал, это будет в ноябре, и многое может произойти, особенно с людьми в возрасте, как мы. Но я думаю, что вопрос в том, как всё сложится, когда дело дойдёт до них, потому что многое может произойти за это время: многое может стать лучше, но может стать и хуже, или остаться прежним. Никогда не угадаешь, не так ли?»
На вопрос о том, что означает для него лично включение в Зал славы, Кей Кей ответил так:

«Я в восторге, потому что, насколько я знаю, номинантами, когда мы провалились в прошлый раз, были я, Glenn [Tipton, гитара], Ian [Hill, бас] и Rob [Halford, вокал], Scott [Travis, ударные], а также [бывшие участники] Les Binks и Дэйв Холланд. В таком случае я действительно очень рад за своих приятелей — Les'a и Дэйва, хотя его c нами нет [Дэйв скончался 16 января 2018 года]. Конечно, с ними связано много приятных воспоминаний, много совместных концертов. Они долгое время были неотъемлемой частью группы. Дэйв сделал очень много — начиная с альбома "British Steel" [1980] и далее, и если подумать, то это довольно долго, вплоть до "Ram It Down" [1988], в период замечательного десятилетия восьмидесятых. Это были славные времена. Как я уже сказал, я рад за Дэйва, да и за Les'a тоже. Les тоже участвовал в записи этих важных альбомов».




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 339

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом