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Judas Priest

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21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 16 сентября на Van Andel Arena, Гранд-Рапидс, Мичиган, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. One Shot At Glory

02. Lightning Strike

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Turbo Lover

06. Hell Patrol

07. The Sentinel

08. A Touch Of Evil

09. Rocka Rolla

10. Victim Of Changes

11. Desert Plains

12. Blood Red Skies

13. Invader

14. Painkiller

Encore:

15. The Hellion / Electric Eye

16. Hell Bent For Leather

17. Breaking The Law

18. Living After Midnight

Watch JUDAS PRIEST Perform In Grand Rapids, Michigan





















































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