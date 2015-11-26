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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 75
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*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 26
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
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Judas Priest

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18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST

17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»

15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от JUDAS PRIEST

14 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!»

14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST
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|||| 18 ноя 2021

Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья



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RICHIE FAULKNER поделился сообщением о состоянии здоровья:

«Привет, маньяки! Я просто захотел опубликовать сообщение, многие из вас просили рассказать о том, как проходит моё восстановление.

Через 10 дней после операции я вернулся домой из больницы, чтобы продолжить восстановление в домашней обстановке. Прошло уже 7 недель с той ночи, когда всё это случилось, и я чувствую себя очень сильным и полным сил. Мои разрезы затянулись очень быстро, и я определённо вижу свет в конце тоннеля. Я неплохо хожу и свободно двигаюсь, я довольно активен и очень скоро начинаю кардиотерапию. Я играю на гитаре каждый день, и с любовью и поддержкой моей семьи, постоянной поддержкой от вас, ребята, и вдохновением, которое я получаю от гитары, я скоро вернусь на сцену! Мои хирурги очень довольны моим прогрессом и зарезервировали все билеты в первый ряд на следующее шоу PRIEST.

В этом месяце День благодарения, и независимо от того, празднуете вы его или нет, мне есть за что благодарить в этом году; в том числе всех вас за ваше терпение, вашу любовь и поддержку. Много любви, и я скоро увижу вас в первых рядах, с высоко поднятыми "козами"!»

JUDAS PRIEST



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