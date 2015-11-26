18 ноя 2021



Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья



RICHIE FAULKNER поделился сообщением о состоянии здоровья:



«Привет, маньяки! Я просто захотел опубликовать сообщение, многие из вас просили рассказать о том, как проходит моё восстановление.



Через 10 дней после операции я вернулся домой из больницы, чтобы продолжить восстановление в домашней обстановке. Прошло уже 7 недель с той ночи, когда всё это случилось, и я чувствую себя очень сильным и полным сил. Мои разрезы затянулись очень быстро, и я определённо вижу свет в конце тоннеля. Я неплохо хожу и свободно двигаюсь, я довольно активен и очень скоро начинаю кардиотерапию. Я играю на гитаре каждый день, и с любовью и поддержкой моей семьи, постоянной поддержкой от вас, ребята, и вдохновением, которое я получаю от гитары, я скоро вернусь на сцену! Мои хирурги очень довольны моим прогрессом и зарезервировали все билеты в первый ряд на следующее шоу PRIEST.



В этом месяце День благодарения, и независимо от того, празднуете вы его или нет, мне есть за что благодарить в этом году; в том числе всех вас за ваше терпение, вашу любовь и поддержку. Много любви, и я скоро увижу вас в первых рядах, с высоко поднятыми "козами"!»







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