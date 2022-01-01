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Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла



JUDAS PRIEST будут введены в Зал славы рок-н-ролла этой осенью и получат награду за музыкальное мастерство на мероприятии, которое должно состояться 5 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.



В новом интервью с Дэнни Стоуксом бывшего гитариста JUDAS PRIEST K. K. Downing'a спросили, какую песню или песни он хотел бы исполнить с группой на церемонии введения, на что он ответил:



«Я не знаю, как всё будет или может быть, — будет ли там Glenn [Tipton, у которого болезнь Паркинсона]... Я знаю, что Glenn в туре играет более короткие песни. И если ситуация такова, то я уверен, что песни будут такими, с которыми Гленн сможет чувствовать себя комфортно. И это нормально, и это прекрасно. Но я не думаю о том, каким будет репертуар; я думаю о том, состоится ли всё это и может ли это произойти так, как люди хотят и ожидают. Посмотрим. Но сейчас ещё рано об этом говорить, ведь до этого ещё более шести месяцев, так что с этого момента может произойти всё что угодно. И это зависит от того, чего хотят люди, в том числе и я. Я собираюсь хорошенько подумать».



Downing повторил, что ещё нет понимания, как пройдёт церемония введения и будут ли JUDAS PRIEST выступать на этом мероприятии:



«Я не знаю, что произойдёт, приятель. Церемония состоится где-то в ноябре. Я не знаю, что произойдёт. Я не знаю, что все чувствуют. Как я уже сказал, до прошлой недели это была лишь мысль на задворках памяти. Но теперь препятствие, связанное с включением в список, пройдено, так что сейчас мы находимся по другую сторону. Конечно же, это по-прежнему возможно, но я не знаю. Всякое может случиться в этот промежуток времени. Посмотрим, как пойдёт дело. Но я полагаю, что это, по сути, своего рода чествование всего, что было достигнуто за многие десятилетия, и хотим ли мы все быть частью этого чествования хотя бы на одну ночь. Посмотрим, как все к этому отнесутся. Но, конечно, как и в случае с "Грэмми" и Залом славы рок-н-ролла, когда мы сядем в эти кресла-качалки, когда бы это ни случилось [смеётся], в какой-то момент в будущем, это, конечно, поможет нам зажигать немного быстрее, чем все остальные вокруг».







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