26 апр 2023



REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST



REACH MUSIC PUBLISHING сообщили о том, что получили права на первые два альбома JUDAS PRIEST и планируют ряд разнообразных релизов, включая юбилейную версию "Rocka Rolla" по случаю 50-летия в 2024 году.







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