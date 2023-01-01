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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 32
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 17
*Новое видео METALLICA 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
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Judas Priest

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26 апр 2023 : 		 REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST

19 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка

5 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»

3 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»

27 мар 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»

2 мар 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»

28 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»

5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

27 янв 2023 : 		 ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»

26 янв 2023 : 		 ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году

18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»
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|||| 26 апр 2023

REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST



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REACH MUSIC PUBLISHING сообщили о том, что получили права на первые два альбома JUDAS PRIEST и планируют ряд разнообразных релизов, включая юбилейную версию "Rocka Rolla" по случаю 50-летия в 2024 году.




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