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Judas Priest

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|||| 4 май 2021

Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен



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Гитарист-основатель JUDAS PRIEST K.K. Downing заявил, что он передумал покидать группу до того, как об его уходе было официально объявлено десять лет назад.

Downing покинул PRIEST в 2011 году на фоне заявлений о конфликтах в группе, никудышном менеджменте и снижении качества исполнения. Его заменил Richie Faulkner, который был младше его почти на три десятилетия.

69-летний Downing, который написал о своём уходе из PRIEST в автобиографии 2018 года "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest", обсудил свой разрыв с группой в совершенно новом интервью бразильской программе "Inside With Paulo Baron".

Downing объяснил своё решение написать книгу:

«Я хотел попытаться рассказать обо всем со своей точки зрения. И я знаю, что это всегда трудно сделать, и это было трудно сделать. Но стечение обстоятельств привело к тому, что произошло.

Не многие знают об этом, но зимой 2010 года произошли некоторые события, и они были не из разряда хороших, и я был этому не рад. Я чувствовал, что заслуживаю большего доверия и большего уважения. Я очень гордый. Поэтому я по сути сдался.
Я не упоминаю об этом в книге, но через несколько месяцев я передумал. Я начал менять своё мнение. Это как с вашей девушкой, женой или кем-то ещё. Я никогда не был женат, но у меня было много споров с моими партнёрами и подругами. Но через некоторое время ты задумываешься: "О Боже. Неужели это была моя вина?"

Я разговаривал с Ian'ом [Hill'ом, басистом JUDAS PRIEST] в апреле 2011 года. Я знал, что это прощальный тур, и это было всё, от чего я отказывался. После целой жизни, посвящённой работе, это был просто прощальный тур. Но потом я сказал Йену: "Кажется, я передумал. Я думаю, что мне стоит поехать в турне". Я говорил с ним об этом. И я попросил прислать мне сет-лист, над которым они работали. Он прислал мне сет-лист, но уже на следующий день они опубликовали в СМИ, что я ушёл из группы. И тогда я был очень зол. Я отправил второе письмо — на этот раз не такое вежливое. Я был очень зол, потому что они об этом упомянули.

Так что я не чувствую, что покинул группу. Я чувствую, что всё было подстроено так, чтобы меня там не было. Вот что произошло. Потом я стал очень злым человеком. Я не упомянул об этом в книге, но так всё и было».

K.K. DOWNING Believes His Exit From JUDAS PRIEST Was 'Orchestrated': 'I Don't Really Feel As Though I Left The Band'





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