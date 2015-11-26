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Judas Priest

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ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST



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Во время появления в подкасте "In The Trenches With Ryan Roxie" вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD рассказал о ходе сочинения песен для нового альбома группы:

«Я человек старой закалки. В марте прошлого года у нас была одна большая сессия по сочинению для нового альбома, над которым мы всё ещё работаем. Мы были в прекрасной студии Glenn'a — сам Glenn [Tipton, гитара], Richie [Faulkner, гитара] и я. Лично я так и сочиняю. Я очень спонтанно что-то пишу. Ещё до того, как появляются тексты и мелодии, я нахожусь рядом с Glenn'ом и Richie, и я вдохновляюсь и преисполняюсь мотивации от того, что они делают... Я говорю о том, что нравится всем музыкантам, — быть креативным, быть в одной комнате со своими товарищами по группе, создавать песню и говорить: "О Боже! Не могу дождаться, когда фэны услышат это".

Альбом "Firepower" был прекрасным достижением для нас — я очень горжусь этой пластинкой. И конечно, когда вы устанавливаете планку, вы всегда думаете: "Теперь-то уж мы точно должны справиться со следующим за "Firepower" диском". Это может быть опасно. Я думаю, что вы можете легко ошибиться, сосредоточившись на ожиданиях. Мы занимались этим так долго, что никогда не сомневались в конечном результате, мы всегда играли от души, изнутри.

Новые песни JUDAS PRIEST, которые у меня есть, очень хороши. Я так рад и горжусь тем, что у нас есть на данный момент, и ещё столько всего впереди».

Halford также подтвердил, что PRIEST продолжат работать с продюсерской командой "Firepower", состоящей из британского продюсера Andy Sneap'а, давнего друга группы, Tom'a Allom'a и звукоинженера Mike'a Exeter'a (BLACK SABBATH):

«Это был отличный эксперимент. Мы не были уверены, что это сработает. Классический металл Тома старой школы. Andy — из последних времён. И Mike, конечно же, тогда он только записал альбом "13" с BLACK SABBATH, он проделал с ними большую работу. Так что три светлых головы работали вместе. И мы подумали: "Это либо будет катастрофа, либо нечто знаменательное", и получилось замечательно. Так что мы, по крайней мере, воссоздадим те же самые моменты производства. Но несмотря на это, всё дело в песнях, и прямо сейчас они выглядят очень сильными».

ROB HALFORD Is





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Kiskenbassker


18 мар 2021, 16:58		С каких пор Том Аллом стал соавтором группы?

НELLECTOR


18 мар 2021, 17:27		Где написано, что Аллом соавтор?

Kiskenbassker


18 мар 2021, 17:35		Уже исправили

dark_medieval_times


18 мар 2021, 18:16		Прям лысая версия Котреарха Перилла )


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