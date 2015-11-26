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Judas Priest

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23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

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24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"
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Идеальный альбом JUDAS PRIEST?



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В рамках беседы с вокалистом JUDAS PRIEST, назвавшего "British Steel" и "Painkiller" шедеврами группы, у Rob'a Halford'a спросили, что делает альбомы идеальным, на что он ответил:

«Тут всё точно так же как и в случае Мстителей. Кто лучший Мститель? Железный Человек? Они все хороши, но некоторые делают чуть больше и чуть лучше других. То же самое и с PRIEST. Я бы мог назвать и "Sad Wings Of Destiny", или наш первый альбом "Rocka Rolla", но есть моменты, когда вы собираетесь как группа, как музыканты, и все идеально подходят друг к другу, связаны какой-то особой связью — всё ровно так, как было с нами на "British Steel", исключительном альбоме PRIEST, и на "Painkiller". И сейчас такое было с "Firepower" — в равной степени. На "Screaming For Vengeance". Я к тому, что у каждого своя ценность. Просто некоторые были чуть более пробивными, чем другие».

What Makes A





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Nepalcev


23 окт 2020, 10:52		Painkiller вообще апофеоз всего классического Heavy Metal.

Family Ghost


23 окт 2020, 11:20		>>>классического Heavy Metal

Не, Defenders Of The Faith.
Пайнкиллер уже как-то... если не одной ногой, то парой пальцев в более современной метал-эре как будто.

egoriy05


23 окт 2020, 11:23		Вот тут я с Робом соглашусь. Два шедевра. Первый - породил NWOBHM, второй - вершина, квинтэссенция хэви метал.

Nepalcev


23 окт 2020, 11:32		Family Ghost, с учетом развития самого стиля.

Alex Chernyatinsky


23 окт 2020, 11:36		"Защитники" все-таки наверное номер 1.


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