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Идеальный альбом JUDAS PRIEST ?



В рамках беседы с вокалистом JUDAS PRIEST, назвавшего "British Steel" и "Painkiller" шедеврами группы, у Rob'a Halford'a спросили, что делает альбомы идеальным, на что он ответил:



«Тут всё точно так же как и в случае Мстителей. Кто лучший Мститель? Железный Человек? Они все хороши, но некоторые делают чуть больше и чуть лучше других. То же самое и с PRIEST. Я бы мог назвать и "Sad Wings Of Destiny", или наш первый альбом "Rocka Rolla", но есть моменты, когда вы собираетесь как группа, как музыканты, и все идеально подходят друг к другу, связаны какой-то особой связью — всё ровно так, как было с нами на "British Steel", исключительном альбоме PRIEST, и на "Painkiller". И сейчас такое было с "Firepower" — в равной степени. На "Screaming For Vengeance". Я к тому, что у каждого своя ценность. Просто некоторые были чуть более пробивными, чем другие».













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