Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер

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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 41
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 21
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Judas Priest

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15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST

11 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»

10 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о реакции поклонников JUDAS PRIEST на его появление в группе

5 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»

4 май 2023 : 		 Как поменялся образ жизни гитариста JUDAS PRIEST

26 апр 2023 : 		 REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST

19 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка

5 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»

3 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»

27 мар 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»

2 мар 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»

28 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»

5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

27 янв 2023 : 		 ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»

26 янв 2023 : 		 ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году

18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину
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Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер



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Гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" спросили, что он думает о Тине Тёрнер, на что он ответил:

«Настоящая знаменитость. Абсолютная, глобальная, универсальная икона. Я не могу в это поверить, правда. Она прожила хорошую жизнь — 83 года. Но она настоящая икона.

Я познакомился с Тиной Тёрнер благодаря альбому Bryan'a Adams'a "Reckless". Она исполнила с ним одну песню — "It's Only Love", кажется, она так называлась. Я был большим поклонником Bryan'a Adams'a, и до сих пор являюсь большим поклонником Bryan'a Adams'a и этого альбома. И я помню, как меня познакомили с этим голосом, когда он зазвучал из колонок, и это, конечно же, переросло в нечто большее. Просто невероятный голос, невероятная карьера и просто легендарный человек. Так что её будет очень не хватать. Но её слава будет жить вечно. Так что покойся с миром, Тина».




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