Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер



Гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" спросили, что он думает о Тине Тёрнер, на что он ответил:



«Настоящая знаменитость. Абсолютная, глобальная, универсальная икона. Я не могу в это поверить, правда. Она прожила хорошую жизнь — 83 года. Но она настоящая икона.



Я познакомился с Тиной Тёрнер благодаря альбому Bryan'a Adams'a "Reckless". Она исполнила с ним одну песню — "It's Only Love", кажется, она так называлась. Я был большим поклонником Bryan'a Adams'a, и до сих пор являюсь большим поклонником Bryan'a Adams'a и этого альбома. И я помню, как меня познакомили с этим голосом, когда он зазвучал из колонок, и это, конечно же, переросло в нечто большее. Просто невероятный голос, невероятная карьера и просто легендарный человек. Так что её будет очень не хватать. Но её слава будет жить вечно. Так что покойся с миром, Тина».







