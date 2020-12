сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST : «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»



В августе 1990 года судья постановил, что JUDAS PRIEST не несут ответственности за смерть двух молодых людей, использовавших музыку группы в качестве причины самоубийства.



Непосредственно перед Рождеством 1985 года 19-летний Джеймс Вэнс наблюдал за тем, как его лучший друг Рэй Белкнап застрелился из дробовика 12 калибра на церковном дворе недалеко от Рино, штат Невада. Затем Вэнс выпустил пулю в себя. Он выжил, но был сильно изуродован. Позже Вэнс заявил, что на его действия повлияла хэви-металлическая музыка JUDAS PRIEST, что побудило его семью подать в суд на группу.



В основе иска лежало утверждение, что песни альбома JUDAS PRIEST "Stained Class" содержали сообщения, которые, когда треки проигрывали задом наперёд, говорили: «попробуй покончить жизнь самоубийством» и «давай умрём». Адвокаты сказали, что именно песня "Better By You, Better Than Me" со своей подсознательной командой "do it, do it, do it" толкнула двоих молодых людей к тому, чтобы положить конец их беспокойным жизням.



Вэнс сказал адвокатам, что они с Белкнапом слушали JUDAS PRIEST, когда «внезапно мы получили сообщение о самоубийстве, и мы устали от жизни». В письме матери Белкнапа он позже написал: «Я верю, что алкоголь и хэви-металлическая музыка, такая как JUDAS PRIEST, загипнотизировали нас».



«JUDAS PRIEST и CBS преподносят подобные темы отверженным подросткам, — утверждал адвокат Белкнапа. — Члены шахматного клуба, магистры математики и науки не слушают эту фигню. Речь идёт о бросивших учёбу, наркоманах и алкоголиках. Так что наш аргумент в том, что вы обязаны быть более осторожными, когда имеете дело с населением, восприимчивым к таким вещам».



В одном из интервью Rob коснулся темы того процесса:



«Для меня это было просто невероятным проявлением любви между всеми участниками группы. Мы никогда не говорили об этом, потому что мы из того поколения. Но именно это помогло нам пройти через всё это — любить друг друга, заботиться друг о друге и поддерживать друг друга, быть чрезвычайно сфокусированными на элементах испытания.



Я уже говорил это раньше, и я никогда не перестану повторять это: те два прекрасных хэви-металлических ребятишки покончили с собой. Это не имело никакого отношения к металлу. Им нравилась их хэви-металлическая музыка. Они просто были полностью погружены в жизненный процесс — это придавало им много общего; они были такими и той музыкой, которую они любили. Но ужасные побочные проблемы того, что происходило с их семьёй, плюс душевное состояние, которое было ужасно испорчено тем роковым днём, плюс алкоголь и другие химикаты, — всё это было тикающей бомбой замедленного действия.



Но да — мы буквально сражались за свою жизнь, не так ли? Нас обвинили, во-первых, в том, что мы кого-то убили. Как вы с этим смиритесь? Но мы справились. И это была невероятно сильная, тяжёлая часть жизни JUDAS PRIEST, о которой, может быть, я и хотел бы сказать, что мы прошли без потерь, но это не так — мы все несём это с собой, как и многие другие люди. И из-за контекста этой истории очень важно, чтобы она была включена в "Исповедь"».



Halford также упомянул тот факт, что PRIEST после судебного разбирательства приехали в Рино спустя какое-то время, чтобы сыграть шоу для публики, которая поддерживала группу во время одного из самых мрачных периодов их карьеры.



«Мы вернулись в Рино несколько лет спустя в подтверждение того, что все мы прошли через это и по-прежнему вместе, и до сих пор не испытываем никакой ненависти. Потому что ненависть — это ужасно разрушительная, едкая, подлая, противная, ужасная вещь, с которой необходимо справляться, потому что она не имеет никакой ценности — это просто чистый негатив. Так что для нас было очень важно приехать туда и отметить это событие как следует».



Другие судебные процессы того времени требовали возмещения ущерба из-за жестоких текстов песен в музыке, но дело JUDAS PRIEST было одним из первых, в котором утверждалось, что подсознательные послания, спрятанные за текстами песен, вызвали смерть молодых людей.













