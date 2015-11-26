сегодня



JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в недавнем интервью для NME рассказал о готовности нового материала:



«У нас уже готова очень сильная подборка песен, практически на полный студийный альбом, и мы готовы пустить их в ход в нужный момент. Но нам еще нужно проделать много работы, прежде чем мы выйдем на основную стадию записи альбома».







+1 -0



просмотров: 172

