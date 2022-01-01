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Judas Priest

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22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

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16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»

12 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

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4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

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26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST
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Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется



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Во время недавнего интервью канадскому изданию The Metal Voice гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a спросили, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы группа воссоединилась с оригинальным гитаристом Kenneth'ом "K. K." Downing'ом, которого он заменил в группе. Richie ответил:

«Я не знаю. Это не моё дело. Я считаю, это выходит за рамки музыки. В данном случае есть кое-что явно личное, и это не моя борьба; это не мои отношения. Я думаю, если бы это были чисто музыка или бизнес, тогда, возможно, это могло бы быть связано с деньгами или с творчеством, но я думаю, что это выходит за рамки всего этого. И это зависит от ребят на самом деле — это зависит от них. Они должны всё это решать. Они не обязаны этого делать — у них нет никаких обязательств. Это зависит от них.
Я уже говорил, если бы всё произошло по-другому, мы могли бы сейчас оказаться в другой ситуации. Но этого не случилось.

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы это исправить, но это были 10 странных лет, правда. Всё это было ненужным. И я уже говорил об этом на прошлой неделе, и мне не хочется повторяться, но они были братьями 40 лет. И я думаю, что надо абстрагироваться от музыки, позвонить друг другу и поболтать, выпить пинту пива в пабе и просто наверстать упущенное и снова стать приятелями.. Но, как я уже говорил, это не мои отношения, которые я должен развивать; это зависит от них.

Само собой разумеется, что если Ken когда-нибудь вернётся, я буду готов уйти или сделать всё, что потребуется. Это JUDAS PRIEST. Я готов уйти или отойти от дел, или надеть смешную шляпу — или что там нужно сделать. Но, как я уже сказал, это не мои отношения, я не должен этим заниматься».

RICHIE FAULKNER Says





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