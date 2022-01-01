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Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется



Во время недавнего интервью канадскому изданию The Metal Voice гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a спросили, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы группа воссоединилась с оригинальным гитаристом Kenneth'ом "K. K." Downing'ом, которого он заменил в группе. Richie ответил:



«Я не знаю. Это не моё дело. Я считаю, это выходит за рамки музыки. В данном случае есть кое-что явно личное, и это не моя борьба; это не мои отношения. Я думаю, если бы это были чисто музыка или бизнес, тогда, возможно, это могло бы быть связано с деньгами или с творчеством, но я думаю, что это выходит за рамки всего этого. И это зависит от ребят на самом деле — это зависит от них. Они должны всё это решать. Они не обязаны этого делать — у них нет никаких обязательств. Это зависит от них.

Я уже говорил, если бы всё произошло по-другому, мы могли бы сейчас оказаться в другой ситуации. Но этого не случилось.



Я не знаю, что нужно сделать, чтобы это исправить, но это были 10 странных лет, правда. Всё это было ненужным. И я уже говорил об этом на прошлой неделе, и мне не хочется повторяться, но они были братьями 40 лет. И я думаю, что надо абстрагироваться от музыки, позвонить друг другу и поболтать, выпить пинту пива в пабе и просто наверстать упущенное и снова стать приятелями.. Но, как я уже говорил, это не мои отношения, которые я должен развивать; это зависит от них.



Само собой разумеется, что если Ken когда-нибудь вернётся, я буду готов уйти или сделать всё, что потребуется. Это JUDAS PRIEST. Я готов уйти или отойти от дел, или надеть смешную шляпу — или что там нужно сделать. Но, как я уже сказал, это не мои отношения, я не должен этим заниматься».













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