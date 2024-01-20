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Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что на новом альбоме не будет баллад



В новом интервью для детройтской радиостанции WRIF гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о предстоящем альбоме группы, получившем название "Invincible Shield", который выйдет 8 марта 2024 года на лейбле Sony Music. Он пояснил свой предыдущий комментарий о том, что новый альбом будем чуть более прогрессивным:



«Я думаю, что "прогрессивный" означает разное для разных людей, так что это не суперсложная магия DREAM THEATER, но я думаю, что он сложный и прогрессивный в том смысле, что на нём есть неожиданные повороты, и он не следует никаким сценариям, если это не нужно. На первом сингле "Panic Attack" есть два соло. В нём есть часть, размер которой 7/8. Есть два своеобразных бриджа. Так что новый материал немного выходит за рамки, при этом оставаясь доступным, вот что я имею в виду. Так что я считаю, что по сравнению с "Firepower" новый альбом чуть более прогрессивный, в нём больше всяких фишек в рамках песни».



На вопрос, что послужило вдохновением для создания более прогрессивной музыки в этот раз, Richie ответил так:



«У нас просто получился такой материал. Когда я сочиняю музыку, то обычно сначала пишу риффы. Я сажусь с гитарой, и гитара как бы вытягивает их из меня, они берутся из ниоткуда. И так получилось, что некоторые из этих частей были чуть более нестандартными, чем обычно, со сменой ритма или разными тактовыми размерами. И пластинка сама по себе приобрела такой характер. Когда вы сочиняете альбом, у вас может быть идея о том, в каком направлении вы хотите двигаться, но запись приобретает свой собственный характер, и вы понимаете, в какую сторону движется материал и продолжаете работать с ним. Вот к чему мы пришли, следуя этому принципу».



Faulkner также рассказал о своём личном вкладе в процесс сочинения песен для "Invincible Shield":



«Этот процесс сочинения - совместная работа. Я не являюсь автором текстов, а Rob [Halford, вокалист] — является. Мы с Glenn'ом [Tipton'ом, гитаристом] сочиняем много гитарных и музыкальных партий, а Rob пишет много вокальных партий и мелодий. А ещё у Rob'a отличное чутьё на фразировку. Он может предложить идею песни, в которой есть мелодия, есть ритм, и ты можешь привязаться к этому ритму и создать рифф. Так что мы собираемся в комнате, собираем группу и спрашиваем друг друга: "Что у тебя есть?", соединяем эти идеи вместе и придумываем новые песни. И это довольно естественный процесс».



















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